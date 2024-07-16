Пограничники могут применять оружие для самозащиты — Демченко об инциденте в Одесской области

Пограничники могут применять оружие при угрозе их жизни или здоровью. В частности, по поводу инцидента в Одесской области инспектор ГПСУ в случае самозащиты имел право выстрелить в нарушителя, ведь тот душил военнослужащего.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Выстрелил в нарушителя

Двое из четырех нарушителей границы попытались скрыться, и во время преследования один из беглецов напал на пограничника и начал его душить. Военнослужащему пришлось применить оружие: после предупредительных выстрелов он был вынужден стрелять в сторону нападавшего, впоследствии скончавшегося от полученных ранений.

"К сожалению, нарушители могут прибегать и к таким дерзким действиям по отношению к военнослужащему Государственной пограничной службы, зато с целью сохранения своей жизни и здоровья военные вправе применять оружие" , — отметил Андрей Демченко.

Напомним, что беглецами оказались четыре военнослужащих, сбежавших из учебной части в Захаровской ОТГ в Одесской области. Они решили пешком добраться до Молдовы, а для этого подъехали к пограничникам на такси. Однако уклонявшихся разоблачили инспекторы ГПСУ и во время задержания столкнулись с немалым сопротивлением — в результате столкновения пограничник был вынужден использовать оружие и выстрелить в нападающего.