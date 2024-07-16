Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Пограничники могут применять оружие для самозащиты — Демченко об инциденте в Одесской области arrow
Пограничники могут применять оружие для самозащиты — Демченко об инциденте в Одесской области

Пограничники могут применять оружие для самозащиты — Демченко об инциденте в Одесской области

16 июля 2024 г. 9:25

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

09:25 Пограничники могут применять оружие для самозащиты — Демченко об инциденте в Одесской области

Text

08:45 Обновление данных в ТЦК — адвокат объяснил, что будет в случае игнорирования

Text

07:58 Последний день обновления данных военнообязанными и замена Залужного — эфир Ранок.LIVE

15 июля 2024
Text

23:05 ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

Text

22:27 Финал Евро-2024 и турне Третьей штурмовой бригады по Европе — эфир Вечір.LIVE

Text

22:15 Украинский парламент больше не может самостоятельно принимать законы — Южанина

Text

21:54 Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий из Штатов для Новини.LIVE

Text

18:12 Штрафы за необновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:04 К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

Text

17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

09:25 Пограничники могут применять оружие для самозащиты — Демченко об инциденте в Одесской области

Text

08:45 Обновление данных в ТЦК — адвокат объяснил, что будет в случае игнорирования

Text

07:58 Последний день обновления данных военнообязанными и замена Залужного — эфир Ранок.LIVE

15 июля 2024
Text

23:05 ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

Text

22:27 Финал Евро-2024 и турне Третьей штурмовой бригады по Европе — эфир Вечір.LIVE

Text

22:15 Украинский парламент больше не может самостоятельно принимать законы — Южанина

Text

21:54 Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий из Штатов для Новини.LIVE

Text

18:12 Штрафы за необновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:04 К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

Text

17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Пограничники могут применять оружие при угрозе их жизни или здоровью. В частности, по поводу инцидента в Одесской области инспектор ГПСУ в случае самозащиты имел право выстрелить в нарушителя, ведь тот душил военнослужащего.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Выстрелил в нарушителя

Двое из четырех нарушителей границы попытались скрыться, и во время преследования один из беглецов напал на пограничника и начал его душить. Военнослужащему пришлось применить оружие: после предупредительных выстрелов он был вынужден стрелять в сторону нападавшего, впоследствии скончавшегося от полученных ранений.

"К сожалению, нарушители могут прибегать и к таким дерзким действиям по отношению к военнослужащему Государственной пограничной службы, зато с целью сохранения своей жизни и здоровья военные вправе применять оружие" , — отметил Андрей Демченко.

Напомним, что беглецами оказались четыре военнослужащих, сбежавших из учебной части в Захаровской ОТГ в Одесской области. Они решили пешком добраться до Молдовы, а для этого подъехали к пограничникам на такси. Однако уклонявшихся разоблачили инспекторы ГПСУ и во время задержания столкнулись с немалым сопротивлением — в результате столкновения пограничник был вынужден использовать оружие и выстрелить в нападающего.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

10:13 Корабли россиян в морях — какую угрозу представляют для Одесчины

10:00 В Харькове выбрали имена ягуарам, которые недавно родились в зоопарке

09:47 Кому из украинцев можно не работать в жару — объяснение Гоструда

09:47 Житель Львова самовольно оставил часть, но хотел вернуться в ВСУ — какой приговор суда

09:43 Стоит достать повербанки — адреса плановых отключений света в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:42 Штрафы для украинцев за границей за необновление данных — в Минобороны подвели итог

09:34 В Харькове прогремели мощные взрывы

09:31 Оформление отсрочки онлайн — в Минобороны оценили вероятность нововведения

09:30 Трамп впервые вышел на публику после попытки покушения

Text

09:25 Пограничники могут применять оружие для самозащиты — Демченко об инциденте в Одесской области

10:13 Корабли россиян в морях — какую угрозу представляют для Одесчины

10:00 В Харькове выбрали имена ягуарам, которые недавно родились в зоопарке

09:47 Кому из украинцев можно не работать в жару — объяснение Гоструда

09:47 Житель Львова самовольно оставил часть, но хотел вернуться в ВСУ — какой приговор суда

09:43 Стоит достать повербанки — адреса плановых отключений света в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:42 Штрафы для украинцев за границей за необновление данных — в Минобороны подвели итог

09:34 В Харькове прогремели мощные взрывы

09:31 Оформление отсрочки онлайн — в Минобороны оценили вероятность нововведения

09:30 Трамп впервые вышел на публику после попытки покушения

09:23 В Генштабе ВСУ назвали направления, где враг больше всего концентрирует силы

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в середине июля

Новость с видео

06:10 Так ли страшен дефолт — три сценария для Украины

05:54 Рынок труда в Украине в июле — где людям с инвалидностью платят самые большие зарплаты

15 июля 2024

19:33 Новые платежки за свет — насколько шокированы одесситы

Новость с видео

06:36 Курс доллара в Украине бьет рекорды — как сильно может обвалиться гривна

06:14 Почему Украина не в НАТО и как работает 5 статья Альянса — интервью спикера Госдепа США

13 июля 2024

06:26 Львов инклюзивный — где в городе найти кафе для людей с инвалидностью

12 июля 2024

18:12 Обстрел больниц и принуждение Украины к переговорам — что об этом думают в Одессе

Новость с видео

06:36 Счета украинцев больше не тайна — кого заставят доплатить налоги и к чему готовиться беженцам

11 июля 2024
Эксклюзив

18:17 Последствия жары — что скрывает Черное море под едким запахом

Text

09:25 Пограничники могут применять оружие для самозащиты — Демченко об инциденте в Одесской области

Text

08:45 Обновление данных в ТЦК — адвокат объяснил, что будет в случае игнорирования

Text

07:58 Последний день обновления данных военнообязанными и замена Залужного — эфир Ранок.LIVE

15 июля 2024
Text

23:05 ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

Text

22:27 Финал Евро-2024 и турне Третьей штурмовой бригады по Европе — эфир Вечір.LIVE

Text

22:15 Украинский парламент больше не может самостоятельно принимать законы — Южанина

Text

21:54 Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий из Штатов для Новини.LIVE

Text

18:12 Штрафы за необновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:04 К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

Text

17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE