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Прикордонники можуть застосовувати зброю для самозахисту — Демченко про інцидент на Одещині

Прикордонники можуть застосовувати зброю для самозахисту — Демченко про інцидент на Одещині

16 липня 2024 р. 09:25

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23:05 ВР розгляне зміни до закону щодо самовільного залишення військової частини

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22:27 Фінал Євро-2024 та турне Третьої штурмової бригади Європою — ефір Вечір.LIVE

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22:15 Український парламент втратив можливість самостійно приймати закони — Южаніна

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21:54 Реакція на замах на Трампа в США — ексклюзивний коментар зі Штатів для Новини.LIVE

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Прикордонники можуть застосовувати зброю у разі загрози їхньому життю або здоров'ю. Зокрема, щодо інцидента на Одещині, інспектор ДПСУ у випадку самозахисту мав право вистрілити в порушника, адже той душив військовослужбовця.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Вистрілів у порушника

Двоє з чотирьох порушників кордону спробували втекти, і під час переслідування один з втікачів напав на прикордонника та почав його душити. Військовослужбовцю довелося застосувати зброю: після попереджувальних пострілів він був змушений стріляти в бік нападника, який згодом помер від отриманих поранень.

"На жаль, порушники можуть вдаватися і до таких зухвалих дій по відношенню до військовослужбовця Державної прикордонної служби, натомість з метою збереження свого життя та здоров'я військові вправі застосовувати зброю", — зазначив Андрій Демченко.

Нагадаємо, що втікачами виявились чотири військовослужбовці, які втекли з навчальної частини у Захарівській ОТГ на Одещині.  Вони вирішили пішки дістатися Молдови, а для цього під'їхали до прикордоння на таксі. Однак ухилянтів викрили інспектори ДПСУ та під час затримання зіткнулись з чималим опором — в результаті зіткнення прикордонник був змушений використати зброю та вистрілити в нападника.

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09:34 У Харкові пролунали потужні вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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