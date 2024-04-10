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Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

10 апреля 2024 г. 8:38

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01:41 Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

9 апреля 2024
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21:34 Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

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20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

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20:15 Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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19:10 Убийство подростка на фуникулере, реакция Минкульта на бронь от мобилизации — новости 9 апреля

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18:15 Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

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Российские захватчики продолжают свой террор против южных регионов Украины, в частности Одесской области. Под прицелом оккупантов этой ночью стали объекты критической и логистически-транспортной инфраструктуры, куда враг попал баллистикой. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

Последствия обстрелов Одесской области

"К сожалению, тоже использовалась баллистика врагом. Есть попадание в объекты критической и логистически транспортной инфраструктуры. Сейчас известно о двух пострадавших", — сказал Братчук, комментируя последствия обстрелов.

Он добавил, что враг также атаковал регион "шахедами", силы противовоздушной обороны уничтожили две воздушные цели.

По словам Братчука, сейчас происходит анализ нанесенного ущерба.

Напомним, ночью 10 апреля российские войска атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 16 вражеских целей.

В частности, раздавались взрывы в Николаеве. В городе была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских ударных беспилотников.

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08:56 Американские дроны провалили миссию в Украине — в США озабочены поражением

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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01:41 Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

9 апреля 2024
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21:34 Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

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20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

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18:15 Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:37 Адвокат рассказал, признает ли подозреваемый в убийстве подростка в фуникулере свою вину

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