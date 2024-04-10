Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

Российские захватчики продолжают свой террор против южных регионов Украины, в частности Одесской области. Под прицелом оккупантов этой ночью стали объекты критической и логистически-транспортной инфраструктуры, куда враг попал баллистикой. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

Последствия обстрелов Одесской области

"К сожалению, тоже использовалась баллистика врагом. Есть попадание в объекты критической и логистически транспортной инфраструктуры. Сейчас известно о двух пострадавших", — сказал Братчук, комментируя последствия обстрелов.

Он добавил, что враг также атаковал регион "шахедами", силы противовоздушной обороны уничтожили две воздушные цели.

По словам Братчука, сейчас происходит анализ нанесенного ущерба.

Напомним, ночью 10 апреля российские войска атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 16 вражеских целей.

В частности, раздавались взрывы в Николаеве. В городе была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских ударных беспилотников.