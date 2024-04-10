Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

Російські загарбники продовжують свій терор проти південних регіонів України, зокрема Одещини. Під прицілом окупантів цієї ночі стали об'єкти критичної та логістично-транспортної інфраструктури, куди ворог поцілив балістикою. На щастя, минулося без жертв.

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.

Наслідки обстрілів Одещини

"На жаль, теж використовувалася балістика ворогом. Є влучання в об'єкти критичної та логістично-транспортної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих", — сказав Братчук, коментуючи наслідки обстрілів.

Він додав, що ворог також атакував регіон "шахедами", сили протиповітряної оборони знищили дві повітряні цілі.

За словами Братчука, наразі відбувається аналіз завданих збитків.

Нагадаємо, вночі 10 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 ворожих цілей.

Зокрема, лунали вибухи у Миколаєві. В місті була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих ударних безпілотників.