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Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

10 квітня 2024 р. 08:38

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08:38 Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

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01:41 Вбивство підлітка у Києві — коментар лікаря Комаровського

9 квітня 2024
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21:34 Ядерні погрози РФ та розбіжності України та США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

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20:50 Дівчинка з Краматорська, яка втратила обидві ноги, вирушить на престижний американський турнір

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20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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19:10 Вбивство підлітка на фунікулері, реакція Мінкульту на бронь від мобілізації — новини 9 квітня

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18:15 Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

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Російські загарбники продовжують свій терор проти південних регіонів України, зокрема Одещини. Під прицілом окупантів цієї ночі стали об'єкти критичної та логістично-транспортної інфраструктури, куди ворог поцілив балістикою. На щастя, минулося без жертв. 

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.

Наслідки обстрілів Одещини

"На жаль, теж використовувалася балістика ворогом. Є влучання в об'єкти критичної та логістично-транспортної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих", — сказав Братчук, коментуючи наслідки обстрілів. 

Він додав, що ворог також атакував регіон "шахедами", сили протиповітряної оборони знищили дві повітряні цілі. 

За словами Братчука, наразі відбувається аналіз завданих збитків. 

Нагадаємо, вночі 10 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 ворожих цілей.

Зокрема, лунали вибухи у Миколаєві. В місті була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих ударних безпілотників. 

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09:11 На Вінниччині судили чоловіка, який двічі не з'явився до ТЦК — який термін призначили

09:10 НБУ та банки змінили курс долара — скільки коштує

09:07 Деяких українців звільнили від сплати єдиного податку — що треба знати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

09:02 Окупанти запустили КАБи на Харківщину

08:59 Анчелотті прокоментував гру Луніна у матчі Реала з Манчестер Сіті

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21:34 Ядерні погрози РФ та розбіжності України та США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

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