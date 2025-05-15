Мода или традиция — чем является вышиванка для одесситов

Сегодня в Украине отмечают День вышиванки — национальной одежды, которая до сих пор не потеряла своей привлекательности. Для кого-то из одесситов это символ страны, а кто-то надевает вышитые рубашки и в повседневной жизни.

Чем является для одесситов вышиванка: традицией или модой Новини.LIVE решили спросить у горожан.

Национальная идентичность

Горожане замечают, что в наши дни появляются не только вышитые рубашки старого образца, но и настоящие платья в традиционном украинском стиле. Такие нововведения очень привлекают девушек и делают национальную одежду более стильной.

"В повседневной жизни я не ношу вышиванку, ведь еще не нашла вариант, который мне подходит. Однако я уже видела красивые вышитые платья у девушек. У меня пока такого нет", — говорит горожанка Дарья.

Анна празднует День вышиванки ежегодно. Более того, у каждого члена ее семьи есть в гардеробе символ Украины. Девушка уверена: национальная одежда в моде всегда.

"Когда я раньше работали в учреждениях, в футбольном клубе или участвовала в мероприятиях, связанных с политикой, это праздновалось на уровне: обязательно приходите в вышиванках. В нашей семье у каждого есть вышиванка, поэтому конечно что мы стараемся праздновать. Сейчас есть очень хорошие современные вышиванки, которые можно стилизовать", — говорит Анна.

Вышиванка — святой символ

Некоторые горожане принципиально не надевают вышиванки на каждый день, поскольку считают такое отношение к национальной одежде недостаточно уважительным. Вышитая рубашка — символ украинской идентности, и если в ней ходить, то по крайней мере на праздники, как сегодня, считает Екатерина.

"Для меня вышиванка это что-то праздник, прямо дух нашего украинского народа. Поэтому носить ее на каждый день это как бы для меня не уважительно. Если ты надеваешь вышиванку — делаешь для себя праздник, ты чтишь всю ее историю, всех людей, которые их создали и тех, кто даже борется за то, чтобы мы имели возможность их носить",— говорит Екатерина.

Напомним, недавно мы писали о том, какие вышиванки выбирают одесситы. А также об истории национальной украинской одежды.