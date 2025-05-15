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Мода или традиция — чем является вышиванка для одесситов

Мода или традиция — чем является вышиванка для одесситов

15 мая 2025 г. 12:20

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Сегодня в Украине отмечают День вышиванки — национальной одежды, которая до сих пор не потеряла своей привлекательности. Для кого-то из одесситов это символ страны, а кто-то надевает вышитые рубашки и в повседневной жизни.

Чем является для одесситов вышиванка: традицией или модой Новини.LIVE решили спросить у горожан.

Национальная идентичность

Горожане замечают, что в наши дни появляются не только вышитые рубашки старого образца, но и настоящие платья в традиционном украинском стиле. Такие нововведения очень привлекают девушек и делают национальную одежду более стильной.

"В повседневной жизни я не ношу вышиванку, ведь еще не нашла вариант, который мне подходит. Однако я уже видела красивые вышитые платья у девушек. У меня пока такого нет", — говорит горожанка Дарья.

Анна празднует День вышиванки ежегодно. Более того, у каждого члена ее семьи есть в гардеробе символ Украины. Девушка уверена: национальная одежда в моде всегда.

"Когда я раньше работали в учреждениях, в футбольном клубе или участвовала в мероприятиях, связанных с политикой, это праздновалось на уровне: обязательно приходите в вышиванках. В нашей семье у каждого есть вышиванка, поэтому конечно что мы стараемся праздновать. Сейчас есть очень хорошие современные вышиванки, которые можно стилизовать", — говорит Анна.

Вышиванка — святой символ

Некоторые горожане принципиально не надевают вышиванки на каждый день, поскольку считают такое отношение к национальной одежде недостаточно уважительным. Вышитая рубашка — символ украинской идентности, и если в ней ходить, то по крайней мере на праздники, как сегодня, считает Екатерина.

"Для меня вышиванка это что-то праздник, прямо дух нашего украинского народа. Поэтому носить ее на каждый день это как бы для меня не уважительно. Если ты надеваешь вышиванку делаешь для себя праздник, ты чтишь всю ее историю, всех людей, которые их создали и тех, кто даже борется за то, чтобы мы имели возможность их носить",— говорит Екатерина.

Напомним, недавно мы писали о том, какие вышиванки выбирают одесситы. А также об истории национальной украинской одежды.

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13:09 Украинкам выплатят денежную помощь в 2025 году — условия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Угроза смертельных инфекций — на Одесчине активизировались клещи

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Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона