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Мода чи традиція — чим є вишиванка для одеситів

Мода чи традиція — чим є вишиванка для одеситів

15 травня 2025 р. 12:20

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Сьогодні в Україні відмічають День вишиванки — національного одягу, який досі не втратив своєї привабливості. Для когось з одеситів це символ країни, а хтось вдягає вишивані сорочки й у повсякденному житті.

Чим є для одеситів вишиванка: традицією чи модою Новини.LIVE вирішили спитати у містян.

Що для одеситів вишиванка

Містяни помічають, що у наші дні з'являються не тільки вишивані сорочки старого зразка, але й справжні сукні у традиційному українському стилі. Такі нововведення дуже приваблюють дівчат та роблять національний одяг більше стильним.

"У повсякденному житті я не ношу вишиванку, адже ще не знайшла варіант, який мені пасує. Однак я вже бачила красиві вишивані плаття у дівчат. У мене поки такого немає", — каже містянка Дарина.

Ганна святкує День вишиванки щорічно. Більш того, у кожного члена її родини є в гардеробі символ України. Дівчина впевнена: національний одяг в моді завжди.

"Коли я раніше працювали в установах, у футбольному клубі чи брала участь у заходах, пов'язаних з політикою, це святкувалося на рівні: обов'язково приходьте в вишиванках. В нашій сім'ї у кожного є вишиванка, тому звісно що ми стараємось святкувати. Зараз є дуже гарні сучасні вишиванки, які можна стилізувати", — каже Ганна.

Національна ідентичність

Деякі містяни принципово не вдягають вишиванки на кожен день, оскільки вважають таке відношення до національного одягу недостатньо шанобливим. Вишивана сорочка — символ української іднтичності, і якщо в ній ходити, то принаймні на свята, як сьогодні, вважає Катерина.

"Для мене вишиванка це щось свято, прямо дух нашого українського народу. Тому носити її на кожен день це якби для мене не шанобливо. Якщо ти вдягаєш вишиванку — робиш для себе свято, ти вшановуєш всю її історію, всіх людей які їх створили та тих, хто навіть бориться за те, щоб ми мали змогу їх носити", — каже Катерина.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які вишиванки обирають одесити. А також про історію національного українського одягу.

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