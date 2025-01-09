Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Одесса подвергается регулярным обстрелам со стороны российских войск и не всегда украинская противовоздушная оборона может защитить небо над городом. Несмотря на это город часто и тесно сотрудничает с иностранными партнерами, которые помогают во время блэкаутов и других различных проектах.

Об этом и не только рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер в интервью во время эфира Вечер. LIVE.

Массированные обстрелы Одессы

В начале осени все чиновники отчитались, что Одесса будет с теплом даже во время блэкаутов. Однако, когда произошел массированный обстрел города в ноябре 2024 года, горожане трое суток были без тепло, водо и электроснабжения.

Комментируя эту ситуацию, Олег Кипер заверил, что Одесса стопроцентно была готова к блэкаутам. Однако несмотря на это, военное и политическое руководство не может перекрыть все воздушное пространство системами ПВО, поэтому не только Одесса, но и вся Украина подвергается вражеским атакам.

"Те поражения, которые получил Одесский регион в ноябре, были сложными, но не критическими и в течение суток все критические объекты, в частности, больницы, котельные были запущены и восстановлены. В некоторых районах из-за того, что не могли соединить и дать электроснабжение, несколько суток не было света, но тепло и воду вернули в течение суток", — рассказал глава ОВА.

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По словам чиновника, Одесса никогда никому не отказывала и всегда рада видит туристов и жителей из других регионов. Кипер сказал, что если в Одессу будут пытаться попасть лишь приднестровцы с паспортами так называемой республики, их просто не пропустят на границе. Однако если же люди будут с паспортами Молдовы, то конечно, им готовы помочь.

"Главное, чтобы не было случаев, что они будут работать на разведку других стран. Но в целом правоохранительные органы над этим постоянно работают, все мониторят, потому что враг не спит и применяет различные методы по фотографированию различных объектов критической инфраструктуры", — подчеркнул глава Одесской ОВА.

Как Одесса находит иностранных партнеров

По словам Кипера, в Одессу приезжает много дипломатов, работает ЮНИСЕФ и ООН. Во время своих визитов порой они сами попадают под обстрелы, и это дает им видение и понимание, что без помощи и поддержки Украине будет трудно.

В то же время политик пояснил, что власти Одессы всегда предоставляют своим союзникам все данные и информацию, к примеру, цифры о количестве ВПЛ в городе. Так, известно, что на сегодня в Одессе зарегистрировано более 120 тысяч переселенцев, а есть еще незарегистрированные случаи.

"Если брать во внимание, сколько людей уехало, а сколько приехало, по цифрам это плюс-минус одинаково. Поэтому, партнеры видят, что есть население, все анализируют и оказывают помощь", — подытожил глава ОВА.

Будущее для Одесского региона

Отвечая на вопрос ведущей, каким Кипер видит будущее Одесского региона, он ответил, что видит лишь позитивные перспективы. По мнению чиновника, то, что город пережил и ощутил на себе, приведет его к большему развитию и успешному сотрудничеству с партнерами.

"Регион заинтересован морем, туризмом, медициной, границами с ЕС. Одесса не может быть непривлекательной для бизнесов и любых других процессов, поэтому я думаю, что будут большие перспективы", — подчеркнул Олег Кипер.

Что происходит в Одессе с архитектурными памятниками

Глава Одесской ОВА заверил, что в этом вопросе нужно поставить точку. Он напомнил, что 23 июля 2024 года подписал распоряжение, где были переименованы улицы, которые имели отношение к старой системе, а также были памятники, которые попадали под снос.

"Хочу отметить, что до этого эти памятники, в частности те, которые находятся в центре Одессы, были сняты Минкультом из реестров и не являются уже памятниками архитектуры. В отношении этого было много манипуляций, а хочу сказать четко: сегодня новые времена, у нас есть новые герои", — утверждает Кипер.

Он добавил, что никому не запрещено читать любых авторов в библиотеках, или общаться на конкретном языке дома, но что касается государственного уровня, то есть закон.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как он относится к Одессе. По его словам, он приезжает в город несколько раз в год.

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