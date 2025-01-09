Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

Одеса зазнає регулярних обстрілів з боку російських військ і не завжди українська протиповітряна оборона може захисти небо над містом. Попри це місто часто і тісно співпрацює з іноземними партнерами, які допомагають під час блекаутів та інших різних проєктах.

Про це та не тільки розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв'ю під час ефіру Вечір. LIVE.

Масовані обстріли Одеси

На початку осені всі чиновники відзвітували, що Одеса буде з теплом навіть під час блекаутів. Однак, коли стався масований обстріл міста у листопаді 2024 року, містяни три доби були без тепло, водо та електропостачання.

Коментуючи цю ситуацію, Олег Кіпер запевнив, що Одеса стовідсотково була готова до блекаутів. Однак попри це, військове та політичне керівництво не може перекрити весь повітряний простір системами ППО, тому не лише Одеса, а й вся Україна піддається ворожим атакам.

"Ті ураження, яких зазнав Одеський регіон у листопаді, були складними, але не критичними і протягом доби усі критичні об'єкти, зокрема, лікарні, котельні були запущені та поновлені. В деяких районах через те, що не могли з'єднати і дати електропостачання, декілька діб не було світла, але тепло і воду повернули упродовж доби", — розповів очільник ОВА.

Чи можуть жителі Придністров'я через відсутність світла переселитися на Одещину

За словами чиновника, Одеса ніколи нікому не відмовляли і завжди рада бачить туристів та жителів з інших регіонів. Кіпер сказав, якщо в Одесу намагатимуться потрапити лише придністровці з паспортами так званої республіки, їх просто не пропустять на кордоні. Однак якщо ж люди будуть з паспортами Молдови, то звичайно, їм готові допомогти.

"Головне, аби не було випадків, що вони працюватимуть на розвідку інших країн. Але в цілому правоохоронні органи над цим постійно працюють, все моніторять, тому що ворог не спить і застосовує різні методи щодо фотографування різних об'єктів критичної інфраструктури", — наголосив очільник Одеської ОВА.

Як Одеса знаходить іноземних партнерів

За словами Кіпера, в Одесу приїжджає багато дипломатів, працює ЮНІСЕФ та ООН. Під час своїх візитів деколи вони самі потрапляють під обстріли, і це дає їм бачення і розуміння, що без допомоги та підтримки Україні буде важко.

Водночас політик пояснив, що влада Одеси завжди надає своїм союзникам усі дані та інформацію, до прикладу, цифри про кількість ВПО в місті. Так, відомо, що станом на сьогодні в Одесі зареєстровано понад 120 тисяч переселенців, а є ще незареєстровані випадки.

"Якщо брати до уваги, скільки людей поїхало, а скільки приїхало, по цифрах це плюс-мінус однаково. Тому, партнери бачать, що є населення, все аналізують і надають допомогу", — підсумував очільник ОВА.

Майбутнє для Одеського регіону

Відповідаючи на запитання ведучої, яким Кіпер бачить майбутнє Одеського регіону, він відповів, що бачить лише позитивні перспективи. На думку чиновника, те, що місто пережило і відчуло на собі приведе його до більшого розвитку та успішної співпраці з партнерами.

"Регіон зацікавлений морем, туризмом, медициною, кордонами з ЄС. Одеса не може бути неприваблива для бізнесів та будь-яких інших процесів, тому я думаю, що будуть великі перспективи", — підкрелсив Олег Кіпер.

Що відбувається в Одесі з архітектурними пам'ятниками

Голова Одеської ОВА запевнив, що в цьому питанні потрібно поставити крапку. Він нагадав, що 23 липня 2024 року підписав розпорядження, де було перейменовано вулиці, які мали відношення до старої системи, а також були пам'ятники, які попадали під знесення.

"Хочу зазначити, що до цього ці пам'ятники, зокрема ті, які знаходяться в центрі Одеси, були зняті Мінкультом з реєстрів і не являються вже пам'ятками архітектури. Стосовно цього було багато маніпуляцій, а хочу сказати чітко: сьогодні нові часи, у нас є нові герої", — стверджує Кіпер.

Він додав, що нікому не заборонено читати будь-яких авторів в бібліотеках, чи спілкуватися конкретною мовою вдома, але що стосується державного рівня, то є закон.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський розповів, як він ставиться до Одеси. За його словами, він приїжджає до міста декілька разів на рік.

Також ми писали, що через кораблетрощі російських танкерів мазут, який опинився у морі, може дійти до узбережжя Одещини та Миколаївщини.