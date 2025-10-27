Трамп погодився із компромісом щодо України — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп погодився з тим, що єдиним можливим компромісом для України є припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський прокоментував зміну позиції американського лідера. На запитання, чи дійсно Трамп зрозумів неприйнятність для України будь-яких територіальних поступок, президент відповів, що наразі Трамп поділяє українське бачення компромісу.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 27 жовтня

Ведучі та запрошені експерти обговорять головні теми дня — ситуацію на фронті, енергетичні виклики напередодні зими та геополітичні наслідки нових заяв світових лідерів. У першій частині ефіру йтиметься про зміни на лінії фронту, готовність українських сил до затяжного протистояння і вплив позиції Дональда Трампа на дипломатичні процеси. Зокрема, обговорять його слова про можливе припинення вогню по лінії фронту, умови зустрічі з Путіним і реакцію українського керівництва.

У фокусі також будуть нові загрози у сфері безпеки, зокрема, випробування російської ядерної ракети "Буревестник", зміцнення оборонних позицій РФ і попередження про можливість тривалої війни. Експерти проаналізують міжнародні реакції, зокрема заяви Великої Британії про передачу ядерної зброї Німеччині та новий формат американо-китайського діалогу.

Окрім того, дізнайтеся, коли з’явиться тепло у домівках, а також про ризики тривалого дефіциту енергії. Обговорять і зростаючу залежність Європи від російського газу та майбутнє енергетичної співпраці України з партнерами.

Окремий акцент буде зроблено на ситуації в Маріуполі — водну кризу, мобілізацію та примусове вилучення житла. Завершить ефір аналіз останніх повітряних атак, модернізованих "Шахедів" та КАБів, що досягають Київщини, і стану української протиповітряної оборони.

Запрошені гості:

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ";

Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики;

Вадим Пікуз, виконувач обов’язків голови Маріупольської районної ради;

Лукаш Адамський, віце-директор Центру Мєрошевського, експерт із зовнішньої політики;

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";

Олег Саркіц, експерт з геоекономіки;

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України";

Юрій Продан, міністр палива та енергетики України (2007–2010), міністр енергетики та вугільної промисловості України (2014).

Нагадаємо, Дональд Трамп також заявив, коли буде готовий зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним та які умови він висуває.

Тим часом в Кремлі зробили цинічну заяву про атаки по Україні.