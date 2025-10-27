Видео
Видео

Трамп согласился с компромиссом по Украине — эфир Ранок.LIVE

Трамп согласился с компромиссом по Украине — эфир Ранок.LIVE

27 октября 2025 г. 8:00

Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что единственным возможным компромиссом для Украины является прекращение боевых действий по нынешней линии фронта. Во время общения с журналистами Владимир Зеленский прокомментировал изменение позиции американского лидера. На вопрос, действительно ли Трамп понял неприемлемость для Украины любых территориальных уступок, президент ответил, что сейчас Трамп разделяет украинское видение компромисса.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 27 октября

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят главные темы дня — ситуацию на фронте, энергетические вызовы накануне зимы и геополитические последствия новых заявлений мировых лидеров. В первой части эфира речь пойдет об изменениях на линии фронта, готовности украинских сил к затяжному противостоянию и влиянии позиции Дональда Трампа на дипломатические процессы. В частности, обсудят его слова о возможном прекращении огня по линии фронта, условия встречи с Путиным и реакцию украинского руководства.

В фокусе также будут новые угрозы в сфере безопасности, в частности, испытания российской ядерной ракеты "Буревестник", укрепление оборонительных позиций РФ и предупреждение о возможности длительной войны. Эксперты проанализируют международные реакции, в частности заявления Великобритании о передаче ядерного оружия Германии и новый формат американо-китайского диалога.

Кроме того, узнайте, когда появится тепло в домах, а также о рисках длительного дефицита энергии. Обсудят и растущую зависимость Европы от российского газа и будущее энергетического сотрудничества Украины с партнерами.

Отдельный акцент будет сделан на ситуации в Мариуполе — водный кризис, мобилизацию и принудительное изъятие жилья. Завершит эфир анализ последних воздушных атак, модернизированных "Шахедов" и КАБов, достигающих Киевщины, и состояния украинской противовоздушной обороны.

Приглашенные гости:

  • Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI";
  • Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики;
  • Вадим Пикуз, исполняющий обязанности председателя Мариупольского районного совета;
  • Лукаш Адамский, вице-директор Центра Мерошевского, эксперт по внешней политике;
  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело";
  • Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;
  • Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины";
  • Юрий Продан, министр топлива и энергетики Украины (2007-2010), министр энергетики и угольной промышленности Украины (2014).

Напомним, Дональд Трамп также заявил, когда будет готов встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и какие условия он выдвигает.

Тем временем в Кремле сделали циничное заявление об атаках по Украине.

