Трамп обіцяє закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

Трамп обіцяє закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

27 жовтня 2025 р. 13:15

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що йому вдалося завершити вісім воєн і висловив упевненість, що війна між Росією та Україною стане "дев’ятою", яку він зможе врегулювати. Тим часом Росія продовжує атакувати Україну та вибивати об'єкти енергосистеми. 

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 27 жовтня

Запрошені гості:

  • Павло Розенко, віце-прем’єр-міністр України (2016–2019), експерт із економічної та соціальної політики
  • Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру
  • Сергій Бульба, білоруський громадський і політичний діяч
  • Олег Постернак, політтехнолог
  • Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій
  • Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни
  • Світлана Романко, засновниця та директорка екологічного руху Razom We Stand
  • Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив сьогодні, 27 жовтня, що Путін може розглянути концепцію заморозки війни по лінії фронту. 

Також Дональд Трамп відповів, хто має розпоряджатися російськими замороженими активами.

14:07 Окупанти забирають "безхазяйне" майно українців — як працює схема

14:05 Чиновник Одеської міськради постане перед судом — причина

14:01 У Покровську вже тривають бої в міській забудові — експерт

13:30 Соцгарантії для дружин УБД — які пільги діятимуть у листопаді

13:21 Україна успішно збиває російські КАБи — приклад Одещини

13:07 У Києві прощаються з журналістами каналу Freedom — фото

13:00 Гроші від Aгенції ООН у справах біженців — хто і де отримає

12:53 Україна та Естонія підписали меморандум — що він передбачає

12:44 Зеленський назвав втрати Росії за цей рік — цифри вражають

13:07 У Києві прощаються з журналістами каналу Freedom — фото

13:00 Гроші від Aгенції ООН у справах біженців — хто і де отримає

12:53 Україна та Естонія підписали меморандум — що він передбачає

12:44 Зеленський назвав втрати Росії за цей рік — цифри вражають

12:42 План буде за кілька днів — заява Зеленського про припинення вогню

19:47 Доля ООН — на що здатна сьогодні ця організація

23 жовтня

22:33 Переведення годинників на зимовий час — як це впливає на одеситів

22 жовтня

22:33 Туристичний сезон 2025 — в Одесі побільшав потік відпочивальників

21 жовтня

22:43 Осінні ціни на Привозі — що купують одесити, чи змінюється попит

20 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — яких змін чекають городяни

17 жовтня

19:47 Ціни на ринках в Одесі — які продукти подорожчали

16 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

15 жовтня

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

14 жовтня

22:33 Ідентифікація героїв в Одесі — як працює польовий морг сьогодні

13 жовтня

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні

