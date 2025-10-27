Трамп обіцяє закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що йому вдалося завершити вісім воєн і висловив упевненість, що війна між Росією та Україною стане "дев’ятою", яку він зможе врегулювати. Тим часом Росія продовжує атакувати Україну та вибивати об'єкти енергосистеми.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 27 жовтня

Запрошені гості:

Павло Розенко, віце-прем’єр-міністр України (2016–2019), експерт із економічної та соціальної політики

Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру

Сергій Бульба, білоруський громадський і політичний діяч

Олег Постернак, політтехнолог

Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій

Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни

Світлана Романко, засновниця та директорка екологічного руху Razom We Stand

Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив сьогодні, 27 жовтня, що Путін може розглянути концепцію заморозки війни по лінії фронту.

Також Дональд Трамп відповів, хто має розпоряджатися російськими замороженими активами.