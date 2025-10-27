Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что ему удалось завершить восемь войн и выразил уверенность, что война между Россией и Украиной станет "девятой", которую он сможет урегулировать. Тем временем Россия продолжает атаковать Украину и выбивать объекты энергосистемы.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 27 октября

Приглашенные гости:

Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины (2016-2019), эксперт по экономической и социальной политике

Артем Бронжуков, заместитель директора аналитического центра

Сергей Бульба, белорусский общественный и политический деятель

Олег Постернак, политтехнолог

Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий

Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны

Светлана Романко, основательница и директор экологического движения Razom We Stand

Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил сегодня, 27 октября, что Путин может рассмотреть концепцию заморозки войны по линии фронта.

Также Дональд Трамп ответил, кто должен распоряжаться российскими замороженными активами.