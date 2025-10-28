Відео
Стіва Віткоффа запросили в Україну — ефір Ранок.LIVE
Стіва Віткоффа запросили в Україну — ефір Ранок.LIVE

Стіва Віткоффа запросили в Україну — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2025 р. 08:00

Україна запросила спеціального посланника США Стіва Віткоффа, а також низку інших американських високопосадовців, відвідати Україну. Заяву озвучив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з естонським колегою Маргусом Цахкною у Києві. Він зазначив, що запрошення для спеціального посланника США Стіва Віткоффа та інших американських союзників до України є постійно відкритим.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 28 жовтня

Дональд Трамп висловив упевненість, що йому вдасться завершити війну, тоді як Володимир Зеленський наголосив: розробка мирного плану триватиме до 10 днів, але Путін навряд чи погодиться на запропоновані умови. Водночас у Москві заявляють про готовність до "заморозки" бойових дій по лінії фронту, а глава МЗС РФ Лавров знову висуває територіальні вимоги.

У політичному блоці говоритимуть про реакцію ЄС на фінансові труднощі у підтримці України: Бельгія блокує конфіскацію російських активів, а в Брюсселі готують "план Б" для фінансування Києва. Експерти проаналізують позицію Угорщини щодо вступу України до ЄС, а також занепокоєння європейських партнерів щодо майбутнього санкційної політики.

Також ведучі та експерти дослідять ситуацію на Сумщині та Курському напрямку, де українські сили стримують понад 50 тисяч російських військових. Обговорять і наслідки атак дронів та ракет по Москві, а також дані про значні втрати Росії у 2025 році.

Експерти також оцінять наслідки для енергетики РФ після нових санкцій США, що спричинили падіння капіталізації російських нафтових компаній.

Запрошені гості:

  • Єгор Брайлян, журналіст-міжнародник, доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Сергій Соболєв, народний депутат України, фракція "Батьківщина", Комітет з питань правової політики, перший заступник голови української делегації в ПАРЄ
  • Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії
  • Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова
  • Оксана Савчук, народна депутатка України, Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури
  • Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій
  • Микола Томенко, політичний і громадський діяч
  • Іван Шевцов, полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" (15-й мобільний прикордонний загін)

Нагадаємо, тим часом Росія розірвала угоду зі США щодо переробки плутонію. Також Володимир Зеленський заявив, що Путін імітує успіхи на фронті та пояснив, як і для чого він це робить.

