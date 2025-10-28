Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

Украина пригласила специального посланника США Стива Уиткоффа, а также ряд других американских чиновников, посетить Украину. Заявление озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной в Киеве. Он отметил, что приглашение для специального посланника США Стива Уиткоффа и других американских союзников в Украину является постоянно открытым.
Эфир Ранок.LIVE 28 октября
Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся завершить войну, тогда как Владимир Зеленский отметил: разработка мирного плана продлится до 10 дней, но Путин вряд ли согласится на предложенные условия. В то же время в Москве заявляют о готовности к "заморозке" боевых действий по линии фронта, а глава МИД РФ Лавров снова выдвигает территориальные требования.
В политическом блоке будут говорить о реакции ЕС на финансовые трудности в поддержке Украины: Бельгия блокирует конфискацию российских активов, а в Брюсселе готовят "план Б" для финансирования Киева. Эксперты проанализируют позицию Венгрии относительно вступления Украины в ЕС, а также беспокойство европейских партнеров относительно будущего санкционной политики.
Также ведущие и эксперты исследуют ситуацию на Сумщине и Курском направлении, где украинские силы сдерживают более 50 тысяч российских военных. Обсудят и последствия атак дронов и ракет по Москве, а также данные о значительных потерях России в 2025 году.
Эксперты также оценят последствия для энергетики РФ после новых санкций США, повлекших падение капитализации российских нефтяных компаний.
Приглашенные гости:
- Егор Брайлян, журналист-международник, доцент Луганского национального университета имени Тараса Шевченко
- Сергей Соболев, народный депутат Украины, фракция "Батькивщина", Комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ
- Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России
- Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова
- Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры
- Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий
- Николай Томенко, политический и общественный деятель
- Иван Шевцов, полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15-й мобильный пограничный отряд)
