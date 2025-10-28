Видео
Видео

Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

28 октября 2025 г. 8:00

Украина пригласила специального посланника США Стива Уиткоффа, а также ряд других американских чиновников, посетить Украину. Заявление озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной в Киеве. Он отметил, что приглашение для специального посланника США Стива Уиткоффа и других американских союзников в Украину является постоянно открытым.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 28 октября

Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся завершить войну, тогда как Владимир Зеленский отметил: разработка мирного плана продлится до 10 дней, но Путин вряд ли согласится на предложенные условия. В то же время в Москве заявляют о готовности к "заморозке" боевых действий по линии фронта, а глава МИД РФ Лавров снова выдвигает территориальные требования.

В политическом блоке будут говорить о реакции ЕС на финансовые трудности в поддержке Украины: Бельгия блокирует конфискацию российских активов, а в Брюсселе готовят "план Б" для финансирования Киева. Эксперты проанализируют позицию Венгрии относительно вступления Украины в ЕС, а также беспокойство европейских партнеров относительно будущего санкционной политики.

Также ведущие и эксперты исследуют ситуацию на Сумщине и Курском направлении, где украинские силы сдерживают более 50 тысяч российских военных. Обсудят и последствия атак дронов и ракет по Москве, а также данные о значительных потерях России в 2025 году.

Эксперты также оценят последствия для энергетики РФ после новых санкций США, повлекших падение капитализации российских нефтяных компаний.

Приглашенные гости:

  • Егор Брайлян, журналист-международник, доцент Луганского национального университета имени Тараса Шевченко
  • Сергей Соболев, народный депутат Украины, фракция "Батькивщина", Комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ
  • Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России
  • Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова
  • Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры
  • Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий
  • Николай Томенко, политический и общественный деятель
  • Иван Шевцов, полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15-й мобильный пограничный отряд)

Напомним, тем временем Россия разорвала соглашение с США по переработке плутония. Также Владимир Зеленский заявил, что Путин имитирует успехи на фронте и объяснил, как и для чего он это делает.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

27 октября 2025 г. 18:22
Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

27 октября 2025 г. 13:15
Трамп согласился с компромиссом по Украине — эфир Ранок.LIVE

Трамп согласился с компромиссом по Украине — эфир Ранок.LIVE

27 октября 2025 г. 8:00
Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

24 октября 2025 г. 21:00
В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

24 октября 2025 г. 17:52
Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

24 октября 2025 г. 15:07
Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

24 октября 2025 г. 13:06
ЕС отложил важнейшее решение для Украины — эфир Ранок.LIVE

ЕС отложил важнейшее решение для Украины — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2025 г. 8:00

