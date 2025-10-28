Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

Украина пригласила специального посланника США Стива Уиткоффа, а также ряд других американских чиновников, посетить Украину. Заявление озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной в Киеве. Он отметил, что приглашение для специального посланника США Стива Уиткоффа и других американских союзников в Украину является постоянно открытым.

Эфир Ранок.LIVE 28 октября

Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся завершить войну, тогда как Владимир Зеленский отметил: разработка мирного плана продлится до 10 дней, но Путин вряд ли согласится на предложенные условия. В то же время в Москве заявляют о готовности к "заморозке" боевых действий по линии фронта, а глава МИД РФ Лавров снова выдвигает территориальные требования.

В политическом блоке будут говорить о реакции ЕС на финансовые трудности в поддержке Украины: Бельгия блокирует конфискацию российских активов, а в Брюсселе готовят "план Б" для финансирования Киева. Эксперты проанализируют позицию Венгрии относительно вступления Украины в ЕС, а также беспокойство европейских партнеров относительно будущего санкционной политики.

Также ведущие и эксперты исследуют ситуацию на Сумщине и Курском направлении, где украинские силы сдерживают более 50 тысяч российских военных. Обсудят и последствия атак дронов и ракет по Москве, а также данные о значительных потерях России в 2025 году.

Эксперты также оценят последствия для энергетики РФ после новых санкций США, повлекших падение капитализации российских нефтяных компаний.

Приглашенные гости:

Егор Брайлян, журналист-международник, доцент Луганского национального университета имени Тараса Шевченко

Сергей Соболев, народный депутат Украины, фракция "Батькивщина", Комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ

Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова

Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры

Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий

Николай Томенко, политический и общественный деятель

Иван Шевцов, полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15-й мобильный пограничный отряд)

Напомним, тем временем Россия разорвала соглашение с США по переработке плутония. Также Владимир Зеленский заявил, что Путин имитирует успехи на фронте и объяснил, как и для чего он это делает.