Міноборони розкрило важливі зміни в мобілізації — ефір Вечір.LIVE

З 1 листопада в Україні набуде чинності оновлений порядок отримання відстрочки від мобілізації. Відтепер військовозобов’язані зможуть подавати необхідні документи онлайн через застосунок "Резерв+" або звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) — без особистого відвідування територіального центру комплектування.

В Україні кожні 3 місяці продовжується воєнний стан і, відповідно, кожні 3 місяці значна частина відстрочок втрачає свою чинність, отже людям треба отримувати нові.

Близько 600 тисяч відстрочок тепер буде продовжено автоматично.

Запрошені гості:

народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України" Руслан Горбенко;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

військой юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вячеслав Потапенко;

доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що громадянин, який отримав відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, може не з'являтися до ТЦК для продовження відстрочки.

Також ми інформували, в якому випадку відстрочку не продовжать автоматично.