Україна
Міноборони розкрило важливі зміни в мобілізації — ефір Вечір.LIVE
Міноборони розкрило важливі зміни в мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Міноборони розкрило важливі зміни в мобілізації — ефір Вечір.LIVE

27 жовтня 2025 р. 18:22

27 жовтня 2025 р. 18:22 Міноборони розкрило важливі зміни в мобілізації — ефір Вечір.LIVE

13:15 Трамп обіцяє закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

08:00 Трамп погодився із компромісом щодо України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2025
21:00 Зарплати вчителям та бюджет-2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

17:52 У Лондоні готують рішення щодо ракет для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

15:07 Зеленський прибув у Британію — прямий ефір

13:06 Трамп сказав, коли РФ відчує санкції США — ефір День.LIVE

08:00 ЄС відклав надважливе рішення для України — ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2025
18:10 Трамп анонсував звернення з Білого дому — ефір Вечір.LIVE

13:06 Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

18:22 Міноборони розкрило важливі зміни в мобілізації — ефір Вечір.LIVE

13:15 Трамп обіцяє закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

08:00 Трамп погодився із компромісом щодо України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2025
21:00 Зарплати вчителям та бюджет-2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

17:52 У Лондоні готують рішення щодо ракет для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

З 1 листопада в Україні набуде чинності оновлений порядок отримання відстрочки від мобілізації. Відтепер військовозобов’язані зможуть подавати необхідні документи онлайн через застосунок "Резерв+" або звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) — без особистого відвідування територіального центру комплектування.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

В Україні кожні 3 місяці продовжується воєнний стан і, відповідно, кожні 3 місяці значна частина відстрочок втрачає свою чинність, отже людям треба отримувати нові.

Близько 600 тисяч відстрочок тепер буде продовжено автоматично.

Запрошені гості:

  • народний депутат "Слуга Народу", Комітет  з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України" Руслан Горбенко;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • військой юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вячеслав Потапенко;
  • доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що громадянин, який отримав відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, може не з'являтися до ТЦК для продовження відстрочки.

Також ми інформували, в якому випадку відстрочку не продовжать автоматично.

18:48 Погода знову зіпсується — Діденко попередила про негоду завтра

18:35 Підготовка до опалювального сезону — в Одесі виникли проблеми

18:22 Міноборони розкрило важливі зміни в мобілізації — ефір Вечір.LIVE

18:15 В Україні почали штрафувати водоканали — що відомо

18:05 Популярний овоч здорожчав ще більше — скільки тепер коштує

18:01 Транзит газу на нових умовах — який тариф для України

17:59 На кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів — яка причина

17:55 Зеленський пояснив, як Путін вигадує "успіхи" на фронті

17:47 Зеленський розкрив нові цілі для ЗСУ — що вирішили на Ставці

17:43 Міжнародний наркобізнес — схема на кордоні з Одещиною

19:47 Доля ООН — на що здатна сьогодні ця організація

18:22 Міноборони розкрило важливі зміни в мобілізації — ефір Вечір.LIVE

13:15 Трамп обіцяє закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

08:00 Трамп погодився із компромісом щодо України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня
21:00 Зарплати вчителям та бюджет-2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

17:52 У Лондоні готують рішення щодо ракет для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

