Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

С 1 ноября в Украине вступит в силу обновленный порядок получения отсрочки от мобилизации. Отныне военнообязанные смогут подавать необходимые документы онлайн через приложение "Резерв+" или обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) — без личного посещения территориального центра комплектования.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

В Украине каждые 3 месяца продолжается военное положение и, соответственно, каждые 3 месяца значительная часть отсрочек теряет свою силу, следовательно людям надо получать новые.

Около 600 тысяч отсрочек теперь будут продлены автоматически.

Приглашенные гости:

народный депутат "Слуга Народа", Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины" Руслан Горбенко;

кандидат политических наук Алексей Якубин;

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко;

доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский.

Напомним, недавно мы писали, что гражданин, который получил отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, может не появляться в ТЦК для продления отсрочки.

Также мы информировали, в каком случае отсрочку не продлят автоматически.