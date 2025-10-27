Видео
Україна
Видео

Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

27 октября 2025 г. 18:22

С 1 ноября в Украине вступит в силу обновленный порядок получения отсрочки от мобилизации. Отныне военнообязанные смогут подавать необходимые документы онлайн через приложение "Резерв+" или обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) — без личного посещения территориального центра комплектования.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

В Украине каждые 3 месяца продолжается военное положение и, соответственно, каждые 3 месяца значительная часть отсрочек теряет свою силу, следовательно людям надо получать новые.

Около 600 тысяч отсрочек теперь будут продлены автоматически.

Приглашенные гости: 

  • народный депутат "Слуга Народа", Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины" Руслан Горбенко; 
  • кандидат политических наук Алексей Якубин; 
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский; 
  • заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко; 
  • доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский.

Напомним, недавно мы писали, что гражданин, который получил отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, может не появляться в ТЦК для продления отсрочки.

Также мы информировали, в каком случае отсрочку не продлят автоматически.

Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

27 октября 2025 г. 13:15
Трамп согласился с компромиссом по Украине — эфир Ранок.LIVE

Трамп согласился с компромиссом по Украине — эфир Ранок.LIVE

27 октября 2025 г. 8:00
Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

24 октября 2025 г. 21:00
В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

24 октября 2025 г. 17:52
Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

24 октября 2025 г. 15:07
Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

24 октября 2025 г. 13:06
ЕС отложил важнейшее решение для Украины — эфир Ранок.LIVE

ЕС отложил важнейшее решение для Украины — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2025 г. 8:00
Трамп анонсировал обращение из Белого дома — эфир Вечір.LIVE

Трамп анонсировал обращение из Белого дома — эфир Вечір.LIVE

23 октября 2025 г. 18:10

