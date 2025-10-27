Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

С 1 ноября в Украине вступит в силу обновленный порядок получения отсрочки от мобилизации. Отныне военнообязанные смогут подавать необходимые документы онлайн через приложение "Резерв+" или обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) — без личного посещения территориального центра комплектования.
В Украине каждые 3 месяца продолжается военное положение и, соответственно, каждые 3 месяца значительная часть отсрочек теряет свою силу, следовательно людям надо получать новые.
Около 600 тысяч отсрочек теперь будут продлены автоматически.
Приглашенные гости:
- народный депутат "Слуга Народа", Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины" Руслан Горбенко;
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
- заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко;
- доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский.
