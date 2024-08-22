Ляшко отправил проверку в психушку Одессы, где боевой медик объявил голодовку

Скандал вокруг психбольницы в Одессе может быть связан с отсутствием специализированных отделений для реабилитации военнослужащих и неквалифицированными кадрами. Ситуация вызвала возмущение Министра здравоохранения Украины, который взял его на личный контроль.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат Игорь Комельчук.

Вопрос о ненадлежащих условиях в больнице может касаться как менеджмента заведения, так и возможного игнорирования проблем со стороны ответственных лиц. Нардеп обратился к Министру здравоохранения Украины г-ну Ляшко с просьбой оперативно проверить ситуацию.

"Вопросы ли это к менеджменту или к тому, что кто-то закрывает глаза, увидим. Я только что написал к министру, (к Министру здравоохранения Украины Ляшко Виктору Кирилловичу. — Ред.) увидим, как он реагирует" , — заявил Игорь Комельчук.

Нардеп зачитал ответ, поступивший от Виктора Ляшко. В нем указано, что делом уже занимается региональная комиссия, которая должна проверить заведение.