Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Скандал навколо психіатричної лікарні на Одещині може бути пов'язаний з відсутністю спеціалізованих відділень для реабілітації військовослужбовців та некваліфікованими кадрами. Ситуація викликала обурення Міністра охорони здоров'я України, який взяв її на особистий контроль.

Про це в етері Ранок.LIVE заявив народний депутат Ігор Комельчук.

Питання щодо неналежних умов у лікарні можуть стосуватися як менеджменту закладу, так і можливого ігнорування проблем з боку відповідальних осіб. Нардеп звернувся до Міністра охорони здоров'я України пана Ляшка з проханням оперативно перевірити ситуацію.

"Чи питання це до менеджменту, чи до того, що хтось закриває очі, побачимо. Я щойно написав до міністра, (до Міністра охорони здоров'я України Ляшка Віктора Кириловича. — Ред.) побачимо, як він реагує", — заявив Ігор Комельчук.

Нардеп зачитав відповідь, яка надійшла від Віктора Ляшка. У ній зазначено, що справою вже займається регіональна комісія, яка має перевірити заклад.