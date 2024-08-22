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Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

22 серпня 2024 р. 10:46

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10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

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09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

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08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

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18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

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Скандал навколо психіатричної лікарні на Одещині може бути пов'язаний з відсутністю спеціалізованих відділень для реабілітації військовослужбовців та некваліфікованими кадрами. Ситуація викликала обурення Міністра охорони здоров'я України, який взяв її на особистий контроль.

Про це в етері Ранок.LIVE заявив народний депутат Ігор Комельчук.

Питання щодо неналежних умов у лікарні можуть стосуватися як менеджменту закладу, так і можливого ігнорування проблем з боку відповідальних осіб. Нардеп звернувся до Міністра охорони здоров'я України пана Ляшка з проханням оперативно перевірити ситуацію.

"Чи питання це до менеджменту, чи до того, що хтось закриває очі, побачимо. Я щойно написав до міністра, (до Міністра охорони здоров'я України Ляшка Віктора Кириловича. — Ред.) побачимо, як він реагує", — заявив Ігор Комельчук.

Нардеп зачитав відповідь, яка надійшла від Віктора Ляшка. У ній зазначено, що справою вже займається регіональна комісія, яка має перевірити заклад.

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10:59 Трамп провів перший мітинг після замаху — закрився за куленепробивним склом

10:59 Країни з найвищими зарплатами для українців — де платять найбільше

10:55 В мерії Маріуполя заявили, що росіяни новою залізницею женуть ешелони з паливом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:36 У посольстві США попередили українців про плани Росії атакувати Україну в День Незалежності

10:27 Борошно в Україні подорожчало на 50% — що буде з цінами на хліб

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09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

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08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

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22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

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18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

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17:32 Росія використовує захищені від РЕБ дрони — військовий відповів, як з цим боряться ЗСУ