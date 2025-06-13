Культурная столица Украины - что одесситы знают о Львове

Многие одесситы заинтересованы Львовом и многое о нем знают. Большое количество горожан уже посетили культурную столицу Украины, а те что пока не успели — мечтают о путешествии туда.

О том, что думают одесситы о Львове узнавали журналисты Новини.LIVE.

Мечтают посетить

Александр во Львове никогда не был, однако видел его на фотографиях и нашел привлекательным. Многие его знакомые уже посетили город Льва и считают его очень красивым городом. Поэтому мужчина мечтает туда поехать на День рождения.

"Хочу поехать, собираюсь, но нет времени - работы много. Может на мой День рождения, 7-го января, на Рождество!",— говорит Александр.

Диана давно хочет посетить Львов, однако уже несколько раз поездка срывалась. Девушку привлекает этот город, поскольку он является культурной столицей всей Украины.

"Львов — это один из крупнейших городов в стране, скажем так. Кроме того, это культурная столица Украины, на уровне с Киевом и Одессой. Планирую туда поехать, но пока не получилось",— признается Диана.

До сих пор под впечатлением от Львова

Карина только что вернулась из Львова и до сих пор находится под впечатлением от путешествия. Девушка говорит: город невероятно красивый. Кроме того, там есть немало мест, которые обязательно стоит посетить каждому.

"Мы сходили в Дом енотов, посещали различные соборы, пошли на известное Львовское кладбище. Мы много где там были!",— говорит Карина.

Напомним, недавно мы писали о том, что Львов завтра накроет циклон. А также о том, какие места стоит посетить в городе Льва.