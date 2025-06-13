Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Культурная столица Украины - что одесситы знают о Львове arrow
Культурная столица Украины - что одесситы знают о Львове

Культурная столица Украины - что одесситы знают о Львове

13 июня 2025 г. 18:45

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Культурная столица Украины - что одесситы знают о Львове

Text

Изменения для украинцев в ЕС и удары по Ирану — эфир Вечір.LIVE

Text

Атака Израиля на Иран и реакция Трампа — эфир День.LIVE

Text

Трамп признал, что Россия не хочет мира — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2025
Text

Обмен военнопленными и наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

Рютте и Сибига делают заявления на встрече Веймар+ — прямой эфир

Text

Заявление Трампа о Путине и большие потери РФ — эфир День.LIVE

Text

ЕС готовит план для давления на Путина — эфир Ранок.LIVE

11 июня 2025
Text

Бахматов о метро на Троещину и укрытии — эфир Київського часу

Text

Трамп высказался о разговоре с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

18:45 Культурная столица Украины - что одесситы знают о Львове

Text

17:50 Изменения для украинцев в ЕС и удары по Ирану — эфир Вечір.LIVE

Text

13:23 Атака Израиля на Иран и реакция Трампа — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп признал, что Россия не хочет мира — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2025
Text

17:50 Обмен военнопленными и наступление России — эфир Вечір.LIVE

Многие одесситы заинтересованы Львовом и многое о нем знают. Большое количество горожан уже посетили культурную столицу Украины, а те что пока не успели — мечтают о путешествии туда.

О том, что думают одесситы о Львове узнавали журналисты Новини.LIVE.

Мечтают посетить

Александр во Львове никогда не был, однако видел его на фотографиях и нашел привлекательным. Многие его знакомые уже посетили город Льва и считают его очень красивым городом. Поэтому мужчина мечтает туда поехать на День рождения.

"Хочу поехать, собираюсь, но нет времени - работы много. Может на мой День рождения, 7-го января, на Рождество!",— говорит Александр.

Диана давно хочет посетить Львов, однако уже несколько раз поездка срывалась. Девушку привлекает этот город, поскольку он является культурной столицей всей Украины.

"Львов — это один из крупнейших городов в стране, скажем так. Кроме того, это культурная столица Украины, на уровне с Киевом и Одессой. Планирую туда поехать, но пока не получилось",— признается Диана.

До сих пор под впечатлением от Львова

Карина только что вернулась из Львова и до сих пор находится под впечатлением от путешествия. Девушка говорит: город невероятно красивый. Кроме того, там есть немало мест, которые обязательно стоит посетить каждому.

"Мы сходили в Дом енотов, посещали различные соборы, пошли на известное Львовское кладбище. Мы много где там были!",— говорит Карина.

Напомним, недавно мы писали о том, что Львов завтра накроет циклон. А также о том, какие места стоит посетить в городе Льва.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

20:30 В Генштабе опровергли якобы "прорыв" РФ на Днепропетровщине

20:11 Зеленский вручил государственные награды воинам и семьям погибших

20:08 Можно ли потерять жилье из-за отсутствия добросовестности

20:07 Отключения света в Одессе — какие графики будут завтра

19:20 РФ мешает решению Приднестровского конфликта — какой выход

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:16 Нардеп ответил, как снижение призывного возраста увеличит армию

19:10 Дворцы под землей — как строили самые красивые станции метро

19:09 Оспаривание отцовства — какая процедура и сколько стоит

Text

18:45 Культурная столица Украины - что одесситы знают о Львове

18:42 Израиль закрывает посольства во всех странах мира

20:30 В Генштабе опровергли якобы "прорыв" РФ на Днепропетровщине

20:11 Зеленский вручил государственные награды воинам и семьям погибших

20:08 Можно ли потерять жилье из-за отсутствия добросовестности

20:07 Отключения света в Одессе — какие графики будут завтра

19:20 РФ мешает решению Приднестровского конфликта — какой выход

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:16 Нардеп ответил, как снижение призывного возраста увеличит армию

19:10 Дворцы под землей — как строили самые красивые станции метро

19:09 Оспаривание отцовства — какая процедура и сколько стоит

18:42 Израиль закрывает посольства во всех странах мира

18:42 В Киеве чиновник переплатил 1,4 млн гривен за принтеры

18:33 Черешня, клубника и абрикосы — как изменились цены на Привозе

06:33 Украинские фрукты — какая будет на них цена в этом году

10 июня

22:33 Ситуация с фруктами в Украине — насколько пострадали сады

06:33 Курортный сезон в Одессе — мнения горожан о безопасности моря

9 июня

22:33 Мобилизация украинок — юридические нюансы, что нужно знать

19:44 Черное море, ресурсы, оружие — интересы США в Украине

06:33 Туризм во время войны — будет ли курортный сезон в Одессе

6 июня

06:33 За что любят Одессу и как сделать ее привлекательной уже сегодня

5 июня

22:33 Подготовка пляжей и отелей — каким будет лето в Одессе 2025

19:44 Свежие овощи и фрукты — как изменились цены на одесском базаре

Text

18:45 Культурная столица Украины - что одесситы знают о Львове

Text

17:50 Изменения для украинцев в ЕС и удары по Ирану — эфир Вечір.LIVE

Text

13:23 Атака Израиля на Иран и реакция Трампа — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп признал, что Россия не хочет мира — эфир Ранок.LIVE

12 июня
Text

17:50 Обмен военнопленными и наступление России — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Изменения для украинцев в ЕС и удары по Ирану — эфир Вечір.LIVE

Изменения для украинцев в ЕС и удары по Ирану — эфир Вечір.LIVE

13 июня 2025 г. 17:50
Атака Израиля на Иран и реакция Трампа — эфир День.LIVE

Атака Израиля на Иран и реакция Трампа — эфир День.LIVE

13 июня 2025 г. 13:23
Трамп признал, что Россия не хочет мира — эфир Ранок.LIVE

Трамп признал, что Россия не хочет мира — эфир Ранок.LIVE

13 июня 2025 г. 8:00
Обмен военнопленными и наступление России — эфир Вечір.LIVE

Обмен военнопленными и наступление России — эфир Вечір.LIVE

12 июня 2025 г. 17:50
Рютте и Сибига делают заявления на встрече Веймар+ — прямой эфир

Рютте и Сибига делают заявления на встрече Веймар+ — прямой эфир

12 июня 2025 г. 15:51
Заявление Трампа о Путине и большие потери РФ — эфир День.LIVE

Заявление Трампа о Путине и большие потери РФ — эфир День.LIVE

12 июня 2025 г. 13:22
ЕС готовит план для давления на Путина — эфир Ранок.LIVE

ЕС готовит план для давления на Путина — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2025 г. 8:00
Бахматов о метро на Троещину и укрытии — эфир Київського часу

Бахматов о метро на Троещину и укрытии — эфир Київського часу

11 июня 2025 г. 19:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации