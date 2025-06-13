Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Культурна столиця України — що одесити знають про Львів arrow
Культурна столиця України — що одесити знають про Львів

Культурна столиця України — що одесити знають про Львів

13 червня 2025 р. 18:45

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Культурна столиця України — що одесити знають про Львів

Text

Зміни для українців в ЄС та удари по Ірану — ефір Вечір.LIVE

Text

Атака Ізраїлю на Іран та реакція Трампа — ефір День.LIVE

Text

Трамп визнав, що Росія не хоче миру — ефір Ранок.LIVE

12 червня 2025
Text

Обмін військовополоненими та наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

Рютте та Сибіга роблять заяви на зустрічі Веймар+ — прямий ефір

Text

Заява Трампа про Путіна та великі втрати РФ — ефір День.LIVE

Text

ЄС готує план для тиску на Путіна і переговорів — ефір Ранок.LIVE

11 червня 2025
Text

Бахматов про метро на Троєщину та укриття — ефір Київського часу

Text

Трамп висловився про розмову з Путіним— ефір Вечір.LIVE

Text

18:45 Культурна столиця України — що одесити знають про Львів

Text

17:50 Зміни для українців в ЄС та удари по Ірану — ефір Вечір.LIVE

Text

13:23 Атака Ізраїлю на Іран та реакція Трампа — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп визнав, що Росія не хоче миру — ефір Ранок.LIVE

12 червня 2025
Text

17:50 Обмін військовополоненими та наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Чимало одеситів зацікавлені Львовом та багато чого про нього знають. Велика кількість містян вже відвідали культурну столицю України, а ті що поки не встигли — мріють про подорож туди.

Щодо того, що думають одесити про Львів дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Мріють відвідати

Олександр у Львові ніколи не був, однак бачив його на фотокартках таз найшов привабливим. Чимало його знайомих вже відвідали місто Лева та вважають його дуже красивим містом. Тому чоловік мріє туди поїхати на День народження.

"Хочу поїхати, збираюсь, але немає часу — роботи багато. Може на мій День народження, 7-го січня, на Різдво!", — каже Олександр.

Діана давно хоче відвідати Львів, однак вже декілька разів поїздка зривалася. Дівчину приваблює це місто, оскільки воно є культурною столицею всієї України.

"Львів — це одне з найбільших міст в країні, скажімо так. Крім того, це культурна столиця України, на рівні з Києвом та Одесою. Планую туди поїхати, але поки не вийшло",— зізнається Діана.

Досі під враженням від Львову

Каріна щойно повернулася зі Львову та дозі знаходиться під враженням від подорожі. Дівчина каже: місто неймовірно красиве. Крім того, там є чимало місць, які обов'язково варто відвідати кожному.

"Ми сходили в Будинок єнотів, відвідували різноманітні собори, пішли на відоме Львівське кладовище. Ми багато де там були!",— каже Карина.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Львів завтра накриє циклон. А також про те, які місця варто відвідати у місті Лева.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:30 У Генштабі спростували нібито "прорив" РФ на Дніпропетровщині

20:11 Зеленський вручив державні нагороди воїнам та родинам загиблих

20:08 Чи можна втратити житло через брак добросовісності — рішення ВСУ

20:07 Відключення світла в Одесі — які графіки будуть завтра

19:20 РФ заважає вирішенню Придністровського конфлікту — який вихід

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:16 Нардеп відповів, як зниження призовного віку збільшить армію

19:10 Палаци під землею — як будували найкрасивіші станції метро

19:09 Оспорювання батьківства — яка процедура та скільки коштує

Text

18:45 Культурна столиця України — що одесити знають про Львів

18:42 Ізраїль закриває посольства у всіх країнах світу

20:30 У Генштабі спростували нібито "прорив" РФ на Дніпропетровщині

20:11 Зеленський вручив державні нагороди воїнам та родинам загиблих

20:08 Чи можна втратити житло через брак добросовісності — рішення ВСУ

20:07 Відключення світла в Одесі — які графіки будуть завтра

19:20 РФ заважає вирішенню Придністровського конфлікту — який вихід

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:16 Нардеп відповів, як зниження призовного віку збільшить армію

19:10 Палаци під землею — як будували найкрасивіші станції метро

19:09 Оспорювання батьківства — яка процедура та скільки коштує

18:42 Ізраїль закриває посольства у всіх країнах світу

18:42 У Києві посадовець переплатив 1,4 млн гривень за принтери

18:33 Черешня, полуниця та абрикоси — як змінилися ціни на Привозі

06:33 Українські фрукти — якою буде на них ціна цього року

10 червня

22:33 Ситуація з фруктами в Україні — наскільки постраждали сади

06:33 Курортний сезон в Одесі — думки городян щодо безпеки моря

9 червня

22:33 Мобілізація жінок в Україні — юридичні нюанси, що потрібно знати

19:44 Чорне море, ресурси, зброя — інтереси США в Україні

06:33 Туризм під час війни – чи буде курортний сезон в Одесі

6 червня

06:33 За що люблять Одесу і як зробити її привабливою вже сьогодні

5 червня

22:33 Підготовка пляжів та готелів — яким буде літо в Одесі 2025

19:44 Свіжі овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському базарі

Text

18:45 Культурна столиця України — що одесити знають про Львів

Text

17:50 Зміни для українців в ЄС та удари по Ірану — ефір Вечір.LIVE

Text

13:23 Атака Ізраїлю на Іран та реакція Трампа — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп визнав, що Росія не хоче миру — ефір Ранок.LIVE

12 червня
Text

17:50 Обмін військовополоненими та наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зміни для українців в ЄС та удари по Ірану — ефір Вечір.LIVE

Зміни для українців в ЄС та удари по Ірану — ефір Вечір.LIVE

13 червня 2025 р. 17:50
Атака Ізраїлю на Іран та реакція Трампа — ефір День.LIVE

Атака Ізраїлю на Іран та реакція Трампа — ефір День.LIVE

13 червня 2025 р. 13:23
Трамп визнав, що Росія не хоче миру — ефір Ранок.LIVE

Трамп визнав, що Росія не хоче миру — ефір Ранок.LIVE

13 червня 2025 р. 08:00
Обмін військовополоненими та наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Обмін військовополоненими та наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

12 червня 2025 р. 17:50
Рютте та Сибіга роблять заяви на зустрічі Веймар+ — прямий ефір

Рютте та Сибіга роблять заяви на зустрічі Веймар+ — прямий ефір

12 червня 2025 р. 15:51
Заява Трампа про Путіна та великі втрати РФ — ефір День.LIVE

Заява Трампа про Путіна та великі втрати РФ — ефір День.LIVE

12 червня 2025 р. 13:22
ЄС готує план для тиску на Путіна і переговорів — ефір Ранок.LIVE

ЄС готує план для тиску на Путіна і переговорів — ефір Ранок.LIVE

12 червня 2025 р. 08:00
Бахматов про метро на Троєщину та укриття — ефір Київського часу

Бахматов про метро на Троєщину та укриття — ефір Київського часу

11 червня 2025 р. 19:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації