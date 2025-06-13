Культурна столиця України — що одесити знають про Львів

Чимало одеситів зацікавлені Львовом та багато чого про нього знають. Велика кількість містян вже відвідали культурну столицю України, а ті що поки не встигли — мріють про подорож туди.

Щодо того, що думають одесити про Львів дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Мріють відвідати

Олександр у Львові ніколи не був, однак бачив його на фотокартках таз найшов привабливим. Чимало його знайомих вже відвідали місто Лева та вважають його дуже красивим містом. Тому чоловік мріє туди поїхати на День народження.

"Хочу поїхати, збираюсь, але немає часу — роботи багато. Може на мій День народження, 7-го січня, на Різдво!", — каже Олександр.

Діана давно хоче відвідати Львів, однак вже декілька разів поїздка зривалася. Дівчину приваблює це місто, оскільки воно є культурною столицею всієї України.

"Львів — це одне з найбільших міст в країні, скажімо так. Крім того, це культурна столиця України, на рівні з Києвом та Одесою. Планую туди поїхати, але поки не вийшло",— зізнається Діана.

Досі під враженням від Львову

Каріна щойно повернулася зі Львову та дозі знаходиться під враженням від подорожі. Дівчина каже: місто неймовірно красиве. Крім того, там є чимало місць, які обов'язково варто відвідати кожному.

"Ми сходили в Будинок єнотів, відвідували різноманітні собори, пішли на відоме Львівське кладовище. Ми багато де там були!",— каже Карина.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Львів завтра накриє циклон. А також про те, які місця варто відвідати у місті Лева.