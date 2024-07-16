Граница с Молдовой и Румынией — лидер по количеству попыток нелегального пересечения

На границах Молдовы и Румынии количество попыток незаконного пересечения практически одинаково и наибольшее. А вот относительно ситуации с другими соседями Украины, там также фиксируются попытки нелегального пересечения, но их значительно меньше.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"В 2022, 2023 и в этом году больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Молдовой и Румынией. Фактически одинаковые показатели, значительно превосходящие показатели на других участках границы" , — отметил Андрей Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что уклонисты пытаются перейти границы с Венгрией, Словакией, Польшей внеграниц пунктов пропуска, но это случается значительно реже. До полномасштабного вторжения в основном пытались нелегально пересечь границу лица, перевозившие табачные изделия или мигранты из третьих стран.

Напомним, что по данным Министерства обороны Украины, в западных областях подано наибольшее количество запросов в полицию на розыск мужчин, уклоняющихся от прохождения военной службы. Одесская область в свою очередь значительно отстает в этом показателе.