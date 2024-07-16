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Кордон з Молдовою та Румунією — лідер за кількістю спроб нелегального перетину

Кордон з Молдовою та Румунією — лідер за кількістю спроб нелегального перетину

16 липня 2024 р. 12:55

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22:27 Фінал Євро-2024 та турне Третьої штурмової бригади Європою — ефір Вечір.LIVE

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На кордонах Молдови та Румунії кількість спроб незаконного перетину практично однакова та є найбільшою. А от щодо ситуації з іншими сусідами України, то там також фіксуються спроби нелегального перетину, але їх значно менше. 

Про це в етері Ранок. LIVE повідомив спікер ДПСУ Андрій Демченко. 

"У 2022, 2023 та в цьому році найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією. Фактично однакові показники, які значно переважають за показники на інших ділянках кордону", — зазначив Андрій Демченко. 

Речник ДПСУ додав, що ухилянти намагаються перейти кордони з Угорщиною, Словаччиною, Польщею поза меж пунктів пропуску, але це трапляється значно рідше. До повномасштабного вторгнення в основному намагались нелегально перетнути кордон особи, які перевозили тютюнові вироби, або мігранти з третіх країн.

Нагадаємо, що  за даними Міністерства оборони України, в західних областях подано найбільше запитів до поліції на розшук чоловіків, які ухиляються від проходження військової служби. Одеська область своєю чергою значно відстає у цьому показнику.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:25 Народний синоптик Діденко попередила про рекордну спеку завтра — де буде до +40 °C

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