День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Сегодня, 6 декабря, Украина отмечает день своих вооруженных сил. Если до полномасштабной войны многие вообще не знали, что это за дата, то сегодня она стала всенародным праздником. Ведь именно от ВСУ зависит жизнь и будущее каждой украинской семьи.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, что хотели бы пожелать нашим защитникам в этот день одесситы.

Победить и возвратиться

Победа и возвращение — именно эти слова чаще всего употребляли опрошенные нами горожане. Одесситы желают воинам сохранить свою жизнь и здоровье и снова встретиться с теми, кто их ждет. Также гражданские не забывают благодарить военных за возможность жить.

"Если бы не они, вообще нас бы не было сейчас. Мы бы не могли быть в нашем государстве. Спасибо им большое, пусть Бог их бережет", — говорит Юлия.

Требуются изменения

Некоторые из опрашиваемых желают военным реформам в структуре армии, которые бы сделали ее более эффективной, а их самих — более защищенными. Одессит Вагиф хотел бы, чтобы ВСУ скорее избавились от советского наследия и достигли стандартов НАТО.

"Желаю возвращения доверия к военному командованию, нормальным отношениям с гражданским обществом, потому что гражданское общество немного забывает, что идет война и нужно принимать участие, даже здесь, в тылу", — говорит он.

Напомним, в Одессе сегодня прошли торжества по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Также Одесский горсовет на недавней сессии выделил военным 250 млн грн.