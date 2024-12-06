День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає день своїх Збройних Сил. Якщо до повномасштабної війни багато хто взагалі не знав, що це за дата, то сьогодні вона стала загальнонародним святом. Адже саме від ЗСУ залежить життя і майбутнє кожної української родини.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, що хотіли б побажати нашим захисникам цього дня одесити.

Перемогти і повернутися

Перемога і повернення — саме ці два слова найчастіше вживали опитувані нами містяни. Одесити бажають воїнам зберегти своє життя і здоров'я і знову зустрітися з тими, хто на них чекає. Також цивільні не забувають дякувати військовим за можливість жити.

"Якби не вони, взагалі нас би не було зараз. Ми б не могли бути в нашій державі. Дякую їм велике, хай Бог їх береже", — говорить Юлія.

Потрібні зміни

Дехто з опитуваних бажає військовим реформ у структурі армії, які б зробили її більш ефективною, а їх самих — більш захищеними. Одесит Вагіф хотів би, щоби ЗСУ скоріше позбулися радянської спадщини й досягли стандартів НАТО.

"Бажаю повернення довіри до військового командування, нормальних стосунків з цивільним суспільством, тому що цивільне суспільство трохи забуває про те, що йде війна і треба приймати участь, навіть тут, в тилу", — говорить він.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні пройшли урочистості з приводу Дня Збройних Сил України. Також Одеська міськрада на недавній сесії виділила військовим 250 млн грн.