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День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

1 октября 2024 г. 18:43

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18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

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09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

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08:00День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Text

17:50 Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

Text

16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

Text

08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 1 октября, отмечается День защитников и защитниц Украины. Этот праздник приобретает особое значение во время войны, когда тысячи украинцев и украинок в рядах Сил обороны сопротивляются страшному врагу.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, что хотели бы пожелать нашим защитникам в этот день одесситы.

Сперва поблагодарить

Большинство опрашиваемых нами людей начинали со слов благодарности. Ведь именно благодаря украинским воинам одесситы могут наслаждаться жизнью в своем городе.

"Мне так сложно, мне всегда хочется сначала поблагодарить. Спасибо огромное за то, что имею возможность сейчас здесь пройтись, посмотреть на прекрасную Одессу. И желаю скорее вернуться к своим семьям, домой, целыми, здоровыми, невредимыми", — говорит Елена.

Вернуться домой

Что касается пожеланий, то они у всех одни и те же: победы, мира и возвращения к близким людям.

"Я хочу им пожелать, чтобы они были живы, здоровы, жили долго, счастливо. чтобы жили в своей стране цветущей и мирной. И победы нашей", — говорит одесситка Лариса.

Напомним, сегодня в Одессе отмечали День защитников и защитниц Украины.

Также в Одессе открылась выставка, посвященная обороне Мариуполя.

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18:54 Трансфермаркт обновил стоимость украинцев в чемпионате Англии

18:51 Отключение света — в Укрэнерго сделали важное предостережение на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:42 Отсрочка от мобилизации через Резерв+ — кто сможет получить

18:36 В Киеве будут ремонтировать немецкие САУ, Gepard и Leopard — детали

18:28 В США заявили, что Иран готовит удар баллистической ракетой по Израилю

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16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

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14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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