День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Сегодня, 1 октября, отмечается День защитников и защитниц Украины. Этот праздник приобретает особое значение во время войны, когда тысячи украинцев и украинок в рядах Сил обороны сопротивляются страшному врагу.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, что хотели бы пожелать нашим защитникам в этот день одесситы.

Сперва поблагодарить

Большинство опрашиваемых нами людей начинали со слов благодарности. Ведь именно благодаря украинским воинам одесситы могут наслаждаться жизнью в своем городе.

"Мне так сложно, мне всегда хочется сначала поблагодарить. Спасибо огромное за то, что имею возможность сейчас здесь пройтись, посмотреть на прекрасную Одессу. И желаю скорее вернуться к своим семьям, домой, целыми, здоровыми, невредимыми", — говорит Елена.

Вернуться домой

Что касается пожеланий, то они у всех одни и те же: победы, мира и возвращения к близким людям.

"Я хочу им пожелать, чтобы они были живы, здоровы, жили долго, счастливо. чтобы жили в своей стране цветущей и мирной. И победы нашей", — говорит одесситка Лариса.

Напомним, сегодня в Одессе отмечали День защитников и защитниц Украины.

Также в Одессе открылась выставка, посвященная обороне Мариуполя.