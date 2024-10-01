День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Сьогодні, 1 жовтня, відзначається День захисників і захисниць України. Це свято набуває особливого значення під час війни, коли тисячі українців та українок у лавах Сил оборони чинять спротив страшному ворогу.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, що хотіли б побажати нашим захисникам цього дня одесити.

Спершу подякувати

Більшість опитуваних нами людей починали зі слів подяки. Адже саме завдяки українським воїнам одесити можуть насолоджуватися життям у своєму місті.

"Мені так складно, мені завжди хочеться спочатку подякувати. Дякую величезне за те, що маю змогу зараз тут пройтись, подивитися на прекрасну Одесу. І бажаю скоріше повернутися до своїх сімей, додому, цілими, здоровими, неушкодженими", — говорить Олена.

Повернутися додому

Що ж до побажань, то вони у всіх одні й ті самі: перемоги, миру і повернення до близьких людей.

"Я хочу їм побажати, щоб вони були живі, здорові, жили довго, щасливо. щоб жили в своїй країні квітучій і мирній. І перемоги нашої", — говорить одеситка Лариса.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі відзначали День захисників і захисниць України.

Також в Одесі відкрилася виставка, присвячена обороні Маріуполя.