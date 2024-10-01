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День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

01 жовтня 2024 р. 18:43

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18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

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18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

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18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

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17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

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16:41 У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

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14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

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13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

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12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

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11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

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Сьогодні, 1 жовтня, відзначається День захисників і захисниць України. Це свято набуває особливого значення під час війни, коли тисячі українців та українок у лавах Сил оборони чинять спротив страшному ворогу.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, що хотіли б побажати нашим захисникам цього дня одесити.  

Спершу подякувати

Більшість опитуваних нами людей починали зі слів подяки. Адже саме завдяки українським воїнам одесити можуть насолоджуватися життям у своєму місті. 

"Мені так складно, мені завжди хочеться спочатку подякувати. Дякую величезне за те, що маю змогу зараз тут пройтись, подивитися на прекрасну Одесу. І бажаю скоріше повернутися до своїх сімей, додому, цілими, здоровими, неушкодженими", — говорить Олена. 

Повернутися додому

Що ж до побажань, то вони у всіх одні й ті самі: перемоги, миру і повернення до близьких людей. 

"Я хочу їм побажати, щоб вони були живі, здорові, жили довго, щасливо. щоб жили в своїй країні квітучій і мирній. І перемоги нашої", — говорить одеситка Лариса.  

Нагадаємо, сьогодні в Одесі відзначали День захисників і захисниць України.

Також в Одесі відкрилася виставка, присвячена обороні Маріуполя.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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