День рождения первой леди — искренние поздравления от одесситов

Сегодня, 6 февраля, свой день рождения празднует первая леди Украины Елена Зеленская. Ей исполняется 47 лет, шесть из которых она посвятила служению нашему народу в этой почетной роли. На ее долю выпали непростые времена — военный период нашей истории. Однако жена президента продолжает своими действиями поддерживать и вдохновлять людей.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, что бы они пожелали первой леди.

Пожелания первой леди

Многие одесситы поставили акцент на терпении, ведь в сложные времена оно становится одним из главных черт. Ирина отметила, что прежде всего нужно находить силы и иметь выдержку.

"Только терпение, потому что на ее жизнь выпало очень нелегкие времена и как любая женщина она должна держаться, потому что это очень трудно", — говорит Ирина.

Многие опрошенные желали Елене Зеленской мудрости, вдохновения и здоровья. Ведь она своими действиями показывает пример всей стране.

"Здоровья, и самое главное мира нам всем. А также, как первой леди, мудрости для нашего народа", — отметил Дмитрий.

Семейного уюта и единства

В большинство ответов конечно же вошли желания мира, ведь это в приоритете. Одесситка Валентина Борисовна также отметила семейные ценности, и пожелала больше быть с семьей.

"Скорейшей победы и мира, и больше быть со своими детьми", — добавила Валентина Борисовна.

Похожий ответ дал Эдуард, отметив осуществление мечты и семейный уют. Ведь именно семья является источником поддержки и силы в непростые времена.

"Чтобы все ее задуманные мечты сбылись. Чтобы вся семья была возле нее. Чтобы скорее закончилась война и все были возле своих семей, ее муж также больше был не в работе, а с семьей", — дополнил Эдуард.

Все эти пожелания свидетельствуют об одном — украинцы ценят усилия Елены Зеленской и желают ей силы, выдержки и семейного уюта. Ведь во времена испытания поддержка и единство имеют ключевую роль.