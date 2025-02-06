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День народження першої леді — щирі привітання від одеситів

День народження першої леді — щирі привітання від одеситів

06 лютого 2025 р. 15:52

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13:26 Сазонов припустив, коли можливий кінець перемовин з Росією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:07 Франція надала Україні нові літаки Mirage — ефір День.LIVE

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12:30 Евакуатор потрібен евакуатору — Молчанов про затори в Києві

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Сьогодні, 6 лютого, свій день народження святкує перша леді України Олена Зеленська. Їй виповнюється 47 років, шість з яких вона присвятила служінню нашому народу в цій почесній ролі. На її долю випали непрості часи – воєнний період нашої історії. Проте дружина президента продовжує своїми діями підтримувати та надихати людей. 

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, що б вони побажали  першій леді.

Побажання першій леді 

Багато одеситів поставили акцент на терпінні, адже у складні часи воно стає одним з головних рис. Ірина зазначила, що передусім потрібно знаходити сили  та мати витримку. 

“Тільки терпіння, бо на її життя випало дуже нелегкі часи і як, будь-яка, жінка вона повинна триматися, бо це дуже важко”, —  каже Ірина. 

Чимало опитаних бажали Олені Зеленської мудрості, наснаги та здоров'я. Адже вона своїми діями показує приклад усій країні.

“Здоров'я, та найголовніше миру нам усім. А також, як першій леді, мудрості для нашого народу”, — зазначив Дмитро. 

Родинного затишку та єдності

В більшість відповідей звичайно ж увійшли бажання миру, адже це в пріоритеті. Одеситка Валентина Борисівна також, наголосила на сімейних цінностях, та побажала більше бути з сім'єю. 

“Скорішої перемоги й миру, та більше бути зі своїми дітками”, — додала Валентина Борисівна. 

Схожу відповідь дав Едуард, наголосивши на здійсненні мрій та сімейному затишку. Адже саме родина є джерелом підтримки та сили в непрості часи.

“Щоб усі її задумані мрії збулися. Щоб уся родина була біля неї. Щоб скоріше закінчилась війна і всі були біля своїх родин, її чоловік також більше був не в роботі, а з родиною”, — доповнив Едуард. 

Усі ці побажання свідчать про одне — українці цінують зусилля Олени Зеленської та бажають їй сили, витримки й родинного затишку. Адже в часи випробування підтримка та єдність мають ключову роль.

 

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16:29 Британія очолюватиме Рамштайн — коли відбудеться

16:24 Телефон збирає бактерії та мікроби — як правильно його почистити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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