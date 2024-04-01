Большая часть флота России находится в Новороссийске — причины

Враг не выходит на дежурство в Черное море и перебазировал флот подальше от севастопольской бухты. Однако это не свидетельствует о нехватке ракет на вооружении россиян — "Калибры" у них есть, так что угроза ракетных обстрелов не исчезает.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Перебазирование флота РФ

Сергей Братчук сообщил, что в настоящее время в бухте Севастополя не наблюдаются корабли Черноморского флота России. Большинство из них перебазировались подальше, в порты Новороссийска, чувствуя опасность со стороны Украины.

"Подавляющее большинство, примерно 90%, ракетоносителей Черноморского флота РФ находится в Новороссийске. Это касается и подлодок, и надводных кораблей, малых и крупных ракетоносителей" , — прокомментировал он.

Угроза ракетных ударов

По словам военного, неприсутствие в Черном море врага не означает, что он не способен массированно атаковать территории Украины.

"Можно согласиться с возможностью использования "Калибров" Потому что действительно номенклатура ракет Х-101 у них большая. Массированные ракетные удары, кроме баллистики, это именно эти ракеты. Однако их надо чем-то заменить, и речь идет о "Калибрах". Враг работает над своей логистикой вне бухты в Севастополе" , — сказал Сергей Братчук.

Напомним, что власти страны-террористки до сих пор мечтают о захвате украинских городов, в частности, Киева, Одессы и Николаева. Для реализации своих коварных планов врагу нужно немало человеческих и боевых ресурсов, которых у него нет.

Также мы писали сегодня, что армия кафиров выдерживает определенную паузу в массированных обстрелах регионов Украины, в частности Одесской области. Такое поведение может быть связано с тем, что за прошлый месяц россияне выпустили рекордное количество ударных БпЛА и нуждаются в дополнительных резервах.