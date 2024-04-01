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Більша частина флоту Росії перебуває у Новоросійську — причини

Більша частина флоту Росії перебуває у Новоросійську — причини

01 квітня 2024 р. 14:50

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13:32 У оборонному комітеті ВР розповіли, якими сумами хочуть мотивувати військових

Text

11:02 Речник Повітряних сил відповів, як ЗСУ можуть збивати російські КАБи

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10:34 Євлаш розповів про нову російську стратегію застосування ракетних ударів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:11 У Повітряних силах пояснили, чому в Україні оголошують тривогу через загрозу балістики

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09:28 У ГУР заявили, що після виборів РФ готується до протистояння з Європою

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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23:42 Луганський прикордонний загін ДПСУ показав, як нищить російську фронтову авіацію під Сватовим

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Ворог не виходить на чергування Чорним морем та перебазував флот подалі від севастопольської бухти. Проте це не свідчить про нестачу ракет на озброєнні росіян — "Калібри" у них є, тож загроза ракетних обстрілів не зникає.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Перебазування флоту РФ

Сергій Братчук повідомив, що наразі в бухті Севастополя не наявні кораблі Чорноморського флоту Росії. Більшість з них перебазувались подалі, до портів Новоросійську, відчуваючи небезпеку зі сторони України. 

"Переважна більшість, приблизно 90%,  ракетоносіїв Чорноморського флоту РФ перебуває у Новоросійську. Це стосується і підводних човнів, і надводних кораблів, малих та великих ракетоносіїв", — прокоментував він. 

Загроза ракетних ударів

За словами військового, неприсутність у Чорному морі ворога не означає те, що він не здатен масовано атакувати території України. 

"Можна погодитись з можливістю використання "Калібрів" Бо, дійсно, номенклатура ракет Х-101 у них велика. Масовані ракетні удари, окрім балістики, це саме ці ракети. Проте їх треба чимось замінити, і мова йде про "Калібри" Ворог працює над своєю логістикою поза межами бухти у Севастополі", — сказав Сергій Братчук.

Нагадаємо, що влада країни-терористки досі мріє про захоплення українських міст, зокрема Києва, Одеси та Миколаєва. Задля реалізації своїх підступних планів ворогу потрібно чимало людських та бойових ресурсів, яких наразі він не має.

Також ми писали сьогодні, що армія окупанта витримує певну паузу у масованих обстрілах регіонів України, зокрема Одеської області. Така поведінка може бути пов'язана з тим, що за минулий місяць росіяни випустили рекордну кількість ударних БпЛА  та наразі потребують додаткових резервів.

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14:50 Робота портів Великої Одеси — експорт української продукції триває

14:31 Ненавидять Росію більше, ніж українці — офіцер ЗСУ розповів, де найвищий рівень русофобії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 СБУ оголосила підозру пропагандистці Маргариті Симоньян

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09:28 У ГУР заявили, що після виборів РФ готується до протистояння з Європою

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