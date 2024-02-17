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Бадоев на презентации "Довгої Доби" в Одессе объяснил, почему украинцы будут примером для всего мира

Бадоев на презентации "Довгої Доби" в Одессе объяснил, почему украинцы будут примером для всего мира

17 февраля 2024 г. 3:10

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03:10 Бадоев на презентации "Довгої Доби" в Одессе объяснил, почему украинцы будут примером для всего мира

16 февраля 2024
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23:30 В Одессе состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

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03:10 Бадоев на презентации "Довгої Доби" в Одессе объяснил, почему украинцы будут примером для всего мира

16 февраля 2024
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23:30 В Одессе состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

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21:33 Пресс-конференция Зеленского и Макрона — эфир Новини.LIVE

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21:19 Будут ли судить Путина за причастность к смерти Навального — эфир Новини.LIVE

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18:55 РФ готовилась к войне еще с 2008-го — экс-премьер-министр назвал ключевые события

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18:20 Смерть оппозиционера РФ Навального — какой была реакция Зеленского

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Режиссер Алан Бадоев на показе фильма "Довга Доба", объяснил почему украинцы будут примером для всего мира, а также свои надежды на то, что именно хочет сказать этот фильм.

Об этом он рассказал в комментарии Новини.LIVE.

Алан Бадоев прокомментировал одесскую премьеру фильма "Довга Доба"

"Несмотря на то, что у нас есть так называемая усталость, и мы не такие единственные, какими были в начале войны, я надеюсь, что те люди, которые увидят "Довгу Добу" поймут, что именно в этом наша сила. Потому что иногда нужно немного меньше обращать внимание на вредные раздражители, а нужно иметь цель, какова наша победа", — сказал режиссер.

Он подчеркнул, что именно ради нее украинцы должны быть сплочены.

"Я буду радоваться, если зрители будут это чувствовать. И не только в Украине, но и за рубежом", — добавил Алан Бадоев.

Напомним, сегодня в Одессе состоялась презентация фильма Алана Бадоева о событиях в начале полномасштабного вторжения "Довга Доба". Кинозалы были переполнены, а зрители выходили в слезах даже посреди фильма.

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