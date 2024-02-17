Бадоев на презентации "Довгої Доби" в Одессе объяснил, почему украинцы будут примером для всего мира

Режиссер Алан Бадоев на показе фильма "Довга Доба", объяснил почему украинцы будут примером для всего мира, а также свои надежды на то, что именно хочет сказать этот фильм.

Об этом он рассказал в комментарии Новини.LIVE.

Алан Бадоев прокомментировал одесскую премьеру фильма "Довга Доба"

"Несмотря на то, что у нас есть так называемая усталость, и мы не такие единственные, какими были в начале войны, я надеюсь, что те люди, которые увидят "Довгу Добу" поймут, что именно в этом наша сила. Потому что иногда нужно немного меньше обращать внимание на вредные раздражители, а нужно иметь цель, какова наша победа", — сказал режиссер.

Он подчеркнул, что именно ради нее украинцы должны быть сплочены.

"Я буду радоваться, если зрители будут это чувствовать. И не только в Украине, но и за рубежом", — добавил Алан Бадоев.

Напомним, сегодня в Одессе состоялась презентация фильма Алана Бадоева о событиях в начале полномасштабного вторжения "Довга Доба". Кинозалы были переполнены, а зрители выходили в слезах даже посреди фильма.