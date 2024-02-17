Бадоєв на презентації "Довгої Доби" в Одесі пояснив, чому українці будуть прикладом для всього світу

Режисер Алан Бадоєв на показі фільму "Довга Доба", пояснив чому українці будуть прикладом для всього світу, а також свої сподівання щодо того, що саме хоче сказати цей фільм.

Про це він розповів в коментарі Новини.LIVE.

Алан Бадоєв прокоментував одеську прем'єру фільму "Довга Доба"

"Попри те, що в нас є так звана втома, і ми не такі єдині, якими були на початку війни, я маю надію, що ті люди, які побачать "Довгу Добу" зрозуміють, що саме в цьому наша сила. Бо іноді потрібно трошки менше звертати увагу на шкідливі подразники, а треба мати мету, якою є наша перемога", — сказав режисер.

Він наголосив, що саме заради неї українці мають бути згуртовані.

"Я радітиму, якщо глядачі будуть це відчувати. І не тільки в Україні, а й за кордоном", — додав Алан Бадоєв.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі відбулася презентація фільму Алана Бадоєва про події на початку повномасштабного вторгнення "Довга Доба". Кінозали були переповнені, а глядачі виходили у сльозах навіть посеред фільму.