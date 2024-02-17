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Бадоєв на презентації "Довгої Доби" в Одесі пояснив, чому українці будуть прикладом для всього світу

Бадоєв на презентації "Довгої Доби" в Одесі пояснив, чому українці будуть прикладом для всього світу

17 лютого 2024 р. 03:10

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03:10 Бадоєв на презентації "Довгої Доби" в Одесі пояснив, чому українці будуть прикладом для всього світу

16 лютого 2024
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03:10 Бадоєв на презентації "Довгої Доби" в Одесі пояснив, чому українці будуть прикладом для всього світу

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21:33 Пресконференція Зеленського і Макрона — ефір Новини.LIVE

Text

21:19 Чи судитимуть Путіна за причетність до смерті Навального — ефір Новини.LIVE

Text

18:55 РФ готувалась до війни ще з 2008-го — експрем'єр-міністр назвав ключові події

Text

18:20 Смерть опозиціонера РФ Навального — якою була реакція Зеленського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:40 Легалізація медичного канабісу — експерт розвіяв міфи щодо препарату

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17:00 Легалізація медичного канабісу в Україні — чи підтримують українці таку ініціативу

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Режисер Алан Бадоєв на показі фільму "Довга Доба", пояснив чому українці будуть прикладом для всього світу, а також свої сподівання щодо того, що саме хоче сказати цей фільм.

Про це він розповів в коментарі Новини.LIVE. 

Алан Бадоєв прокоментував одеську прем'єру фільму "Довга Доба"

"Попри те, що в нас є так звана втома, і ми не такі єдині, якими були на початку війни, я маю надію, що ті люди, які побачать "Довгу Добу" зрозуміють, що саме в цьому наша сила. Бо іноді потрібно трошки менше звертати увагу на шкідливі подразники, а треба мати мету, якою є наша перемога", — сказав режисер. 

Він наголосив, що саме заради неї українці мають бути згуртовані.

"Я радітиму, якщо глядачі будуть це відчувати. І не тільки в Україні, а й за кордоном", — додав Алан Бадоєв.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі відбулася презентація фільму Алана Бадоєва про події на початку повномасштабного вторгнення "Довга Доба". Кінозали були переповнені, а глядачі виходили у сльозах навіть посеред фільму. 

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