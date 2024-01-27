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Выборы через "Дію" — эксперт объяснил, почему этот вариант катастрофический

27 января 2024 г. 19:14

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Политический эксперт Алексей Кошель высказался о возможности проведения выборов через приложение "Дія". Он назвал это катастрофой.

Об этом Алексей Кошель сказал в эфире Новини.LIVE.

Выборы через "Дію"

В настоящее время 20 млн украинцев пользуются приложением "Дія", а избирателей в стране — около 30 млн. Обычно явка составляет 60%. Кошель ответил, является ли это вариантом рассмотрения для проведения выборов.

"Мы консультировались со многими экспертами, проводили встречи с экспертами американских организаций, которые специализируются именно на этих вопросах, и предлагали применить для Украины чрезвычайно сложные механизмы электронного голосования, которые вот в период до большого вторжения, казалось бы, невозможно обойти в технологическом плане, но сейчас, ну я был, всегда был и остаюсь категорическим противником голосования через "Дію", — подчеркнул Кошель.

По его словам, Украина должна развивать механизмы электронного голосования, возможно даже предусмотреть в законодательстве, однако для очень узких электоральных групп.

"Ну скажем для такой специфической группы, как экипажа станции "Академик Вернадский", которые могли бы проголосовать через интернет. Это не большая проблема. Речь идет о нескольких десятках избирателей", — отметил эксперт.

Кошель говорит, что можно вводить голосование для узких категорий, чтобы тестировать такую возможность для далекого будущего. По его словам, если страна примет решение на законодательном уровне ввести голосование через "Дію", то людей будут ждать катастрофические последствия.

"Я не хочу преувеличивать, но давайте говорить по отдельным пунктам. Вспомним кибератаки на отдельные украинские предприятия, организации, органы власти. Накануне большой войны именно были кибератаки, которые парализовали отдельные органы власти", — говорит Кошель.

Следующим пунктом он назвал то, что у украинцев может возникнуть недоверие к результатам голосования.

Напомним, если бы в Украине провели парламентские выборы в ближайшее время, большинство украинцев отдали свои голоса за партию Валерия Залужного (30,78%). Второе место занял Блок Владимира Зеленского (21,53%).

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