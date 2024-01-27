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Вибори через "Дію" — експерт пояснив, чому цей варіант є катастрофічним

27 січня 2024 р. 19:14

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Політичний експерт Олексій Кошель висловився про можливість проведення виборів через додаток "Дія". Він назвав це катастрофою.

Про це Олексій Кошель сказав в ефірі Новини.LIVE.

Вибори через "Дію"

Наразі 20 млн українців користуються застосунком "Дія", а виборців в країні — близько 30 млн. Зазвичай явка складає 60%. Кошель відповів, чи є це варіантом розгляду для проведення виборів.

"Ми консультувалися з багатьма експертами, проводили зустрічі з експертами американських організацій, які спеціалізуються саме на цих питаннях, і пропонували застосувати для України надзвичайно складні механізми електронного голосування, які от в період до великого вторгнення, здавалося б, неможливо обійти у технологічному плані, але зараз, ну я був, завжди був і залишаюсь категоричним противником голосування через "Дію", — наголосив Кошель.

За його словами, Україна повинна розвивати механізми електронного голосування, можливо, навіть передбачити в законодавстві, однак для дуже вузьких електоральних груп. 

"Ну скажімо для такої специфічної групи, як екіпажу станції "Академік Вернадський", які могли б проголосувати через мережу інтернет. Це не велика проблема. Йдеться про кілька десятків виборців", — зазначив експерт.

Кошель каже, що можна запроваджувати голосування для вузьких категорій, щоб тестувати таку можливість для далекого майбутнього. За його словами, якщо країна прийме рішення на законодавчому рівні запровадити голосування через "Дію", то людей чекатимуть катастрофічні наслідки. 

"Я не хочу перебільшувати, але давайте говорити по окремих пунктах. Згадаємо кібератаки на окремі українські підприємства, організації, органи влади. Напередодні великої війни саме були кібератаки, які паралізували окремі органи влади", — каже Кошель.

Наступним пунктом він назвав те, що в українців може виникнути недовіра до результатів голосування.

Нагадаємо, якби в Україні провели парламентські вибори найближчим часом, то більшість українців віддали свої голоси за партію Валерія Залужного (30,78%). Друге місце посів Блок Володимира Зеленського (21,53%).

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