Санкции против России – почему не работают и кому сыграли на руку

Евросоюз вскоре планирует принять очередной 13-й пакет санкций против РФ. Это должно произойти до 24 февраля. Насколько действенны антироссийские санкции и кто от них выиграл, рассказала журналистка Юлия Латынина в интервью Юлии Литвиненко на канале Новини.LIVE.

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Почему Западные санкции не работают

По словам Латыниной, санкции — это механизм, который использует Запад, чтобы не вступать в прямую войну с РФ.

"Когда люди не хотят воевать, они думают: "Чем нам отделаться?". И, соответственно, они проходят какой-то бумажкой, которую принимают бюрократы", — говорит Латынина.

Журналистка добавила, что первоочередная цель санкций состояла в том, чтобы сделать из российских олигархов и элиты союзников. Впрочем, сработали они наоборот.

"Практически санкции подтолкнули российских олигархов к Путину, насадили его достаточно хорошими командами, иногда даже отличными. К тому же деньги, которые были на Западе, 50 миллиардов, пришли в Россию", — добавила Латынина.

Напомним, некоторые компании Финляндии до сих пор имеют связи с Россией. Они связаны с российскими силовыми структурами и снабжают необходимое оборудование и компоненты для российского оборонно-промышленного комплекса. Предприятия уже привлекли внимание правоохранителей благодаря своему сотрудничеству со страной-агрессорой и обходу санкции против России.