Санкції проти Росії — чому не працюють та кому зіграли на руку

Євросоюз невдовзі планує ухвалити черговий, 13-й пакет санкцій проти РФ. Це має статися до 24 лютого. Наскільки дієві антиросійські санкції і хто від них виграв — розповіла журналістка Юлія Латиніна в інтерв'ю Юлії Литвиненко на каналі Новини.LIVE.

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Чому Західні санкції не працюють

За словами Латиніної, санкції — це той механізм, який використовує Захід, щоб не вступати у пряму війну з РФ.

"Коли люди не хочуть воювати, вони думають: "Чим нам відбутися?". І, відповідно, вони відбуваються якимось папірцем, який ухвалюють бюрократи", — каже Латиніна.

Журналістка додала, що першочергова мете санкцій полягала у тому, аби зробити з російських олігархів та еліти союзників. Втім, спрацювали вони навпаки.

"Практично санкції підштовхнули російських олігархів до Путіна, насадили його достатньо хорошими командами, інколи навіть чудовими. До того ж, гроші, які були на Заході, 50 мільярдів, прийшли в Росію", — додала Латиніна.

Нагадаємо, деякі компанії Фінляндії досі мають зв'язки з Росією. Вони пов'язані з російськими силовими структурами та постачають необхідне обладнання і компоненти для російського оборонно-промислового комплексу. Підприємства вже привернули увагу правоохоронців, завдяки своїй співпраці з країною-агресоркою і обходу санкції проти Росії.