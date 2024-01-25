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РФ хочет утилизировать украденные украинские корабли в Крыму — что говорят в ВМС

25 января 2024 г. 13:18

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На днях страна-агрессор РФ заявила, что планирует утилизировать все украинские корабли, которые захватила еще во время оккупации Крыма. О чем свидетельствуют такие заявления и состоится ли соответствующая утилизация — рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

РФ планирует утилизировать похищенные корабли Украины

Прежде всего, Плетенчук подчеркнул, что такое заявление ошибочное. В течение 10 лет с начала оккупации Крыма российские оккупанты грабили украинские корабли и разбирали их на запчасти, после чего должны были резать их на металл. Кроме того, на бортах судов было мародерство.

"Но да, сейчас опасно там находиться в результате действий Сил обороны. И они, прикрываясь нашими действиями в Крыму, сейчас преподносят это под таким видом, будто в этом какая-то наша вина", — сказал Плетенчук.

Что касается количества украденных кораблей, то эта информация требует уточнения и точную цифру назовут уже после окончания войны.

"Обязательно все это будет возмещено в рамках выплаты репараций. Суммы будут объявляться, когда будут приняты соответствующие решения и когда будет известна сумма иска — то есть, сам процесс очень сложен. Для оценки нужно иметь предмет оценивания, а доступ к кораблям мы сейчас не имеем", — добавил представитель ВМС.

Напомним, что ранее Дмитрий Плетенчук заявил, что Черноморский флот начинает выходить из Крыма из-за постоянных атак со стороны Украины. Пока известно, что корабельный состав перемещают в Новороссийск, Туапсе, Сочи и даже в Очамчире.

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