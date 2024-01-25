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РФ хоче утилізувати вкрадені українські кораблі в Криму — що кажуть у ВМС

25 січня 2024 р. 13:18

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Днями країна-агресор РФ заявила, що планує утилізувати усі українські кораблі, які захопила ще під час окупації Криму. Про що свідчать такі заяви та чи відбудеться відповідна утилізація — розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

РФ планує утилізувати викрадені кораблі України

Передусім, Плетенчук підкреслив, що така заява є хибною. Впродовж 10 років з початку окупації Криму російські окупанти грабували українські кораблі та розбирали їх на запчастини, після чого мали різати їх на метал. Окрім цього, на бортах суден було мародерство. 

"Але так, зараз небезпечно там перебувати внаслідок дій Сил оборони. І вони, прикриваючись нашими діями в Криму, зараз подають це під таким виглядом, ніби в цьому є якась наша провина", — сказав Плетенчук. 

Що стосується кількості вкрадених кораблів, ця інформація потребує уточнення й точну цифру назвуть вже після закінчення війни. 

"Обов'язково все це буде відшкодовано в рамках виплати репарацій. Суми будуть оголошуватися, коли будуть ухвалені відповідні рішення і коли буде відома сума позову — тобто, сам процес дуже складний. Для оцінки треба мати предмет оцінювання, а доступу до кораблів ми зараз не маємо", — додав речник ВМС. 

Нагадаємо, що раніше Дмитро Плетенчук заявив, що Чорноморський флот починає виходити з Криму через постійні атаки з боку України. Наразі відомо, що корабельний склад переміщують до Новоросійська, Туапсе, Сочі й навіть до Очамчире.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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