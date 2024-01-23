Последствия ракетного удара РФ по Украине — последние новости 23 января

Россия-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, сотрудники ТЦК и СП продолжают рейды в общественном транспорте Одессы, а НАТО возобновляет производство боевых запасов. Последние новости Украины за 23 января рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".
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Последствия ракетного удара РФ по Украине
В выпуске новостей вы узнаете:
- РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине — под прицелом были Киев и Харьков.
- На газопроводе Харькова произошел пожар.
- Результаты работы ПВО при обстреле РФ.
- Россия опрокидывает комплексы С-300 в Ленинградскую область.
- Рейды ТЦК в одесских маршрутках.
- НАТО возобновляет производство боевых запасов.
- Польша поднимала авиацию в небо.
- Киевский стадион "Локомотив" получил повреждения из-за ракетной атаки.
Напомним, утром 23 января РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом, в частности, находился Киев. По столице кафиры выпустили 20 ракет, Силы ПВО сбили все враждебные цели.
Зафиксировали попадание в жилую инфраструктуру города, а также повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.
В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.