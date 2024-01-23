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Последствия ракетного удара РФ по Украине — последние новости 23 января

23 января 2024 г. 12:30

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17:45 В "Слуге народа" прокомментировали смерть предателя Кивы

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Россия-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, сотрудники ТЦК и СП продолжают рейды в общественном транспорте Одессы, а НАТО возобновляет производство боевых запасов. Последние новости Украины за 23 января рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Последствия ракетного удара РФ по Украине

В выпуске новостей вы узнаете:

  • РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине — под прицелом были Киев и Харьков.
  • На газопроводе Харькова произошел пожар.
  • Результаты работы ПВО при обстреле РФ.
  • Россия опрокидывает комплексы С-300 в Ленинградскую область.
  • Рейды ТЦК в одесских маршрутках.
  • НАТО возобновляет производство боевых запасов.
  • Польша поднимала авиацию в небо.
  • Киевский стадион "Локомотив" получил повреждения из-за ракетной атаки.

Напомним, утром 23 января РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом, в частности, находился Киев. По столице кафиры выпустили 20 ракет, Силы ПВО сбили все враждебные цели.

Зафиксировали попадание в жилую инфраструктуру города, а также повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.

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