Последствия ракетного удара РФ по Украине — последние новости 23 января

Россия-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, сотрудники ТЦК и СП продолжают рейды в общественном транспорте Одессы, а НАТО возобновляет производство боевых запасов. Последние новости Украины за 23 января рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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Последствия ракетного удара РФ по Украине

В выпуске новостей вы узнаете:

РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине — под прицелом были Киев и Харьков.

На газопроводе Харькова произошел пожар.

Результаты работы ПВО при обстреле РФ.

Россия опрокидывает комплексы С-300 в Ленинградскую область.

Рейды ТЦК в одесских маршрутках.

НАТО возобновляет производство боевых запасов.

Польша поднимала авиацию в небо.

Киевский стадион "Локомотив" получил повреждения из-за ракетной атаки.

Напомним, утром 23 января РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом, в частности, находился Киев. По столице кафиры выпустили 20 ракет, Силы ПВО сбили все враждебные цели.

Зафиксировали попадание в жилую инфраструктуру города, а также повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.