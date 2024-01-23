Наслідки ракетного удару РФ по Україні — останні новини 23 січня

Країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, співробітники ТЦК та СП продовжують рейди у громадському транспорту Одеси, а НАТО відновлює виробництво бойових запасів. Останні новини України за 23 січня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

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Наслідки ракетного удару РФ по Україні

У випуску новин ви дізнаєтеся:

РФ завдала масованого ракетного удару по Україні — під прицілом були Київ та Харків.

На газопроводі Харкова сталася пожежа.

Результати роботи ППО під час обстрілу РФ.

Росія перекидає комплекси С-300 до Ленінградської області.

Рейди ТЦК в одеських маршрутках.

НАТО відновлює виробництво бойових запасів.

Польща піднімала авіацію в небо.

Київський стадіон "Локомотив" зазнав пошкоджень через ракетну атаку.

Нагадаємо, зранку 23 січня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом, зокрема, був Київ. По столиці окупанти випустили 20 ракет, Сили ППО збили усі ворожі цілі.

Зафіксували влучання у житлову інфраструктуру міста, а також є пошкодження автівок містян та нежитлових забудов.

Внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня вже зафіксовано 22 постраждалих. При цьому, 13 із них госпіталізовано.