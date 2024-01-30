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Кто пускает слухи об отставке Залужного — эфир Новини.LIVE

30 января 2024 г. 18:10

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18:10Кто пускает слухи об отставке Залужного — эфир Новини.LIVE

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17:23 Когда состоится встреча Орбана и Зеленского – Гришина рассказала детали

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16:10 "Вброс" об увольнении Залужного — есть ли признаки отставки главкома ВСУ

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15:15 В ВР создадут комиссию по вопросам функционирования Киева — депутат назвал ее обязанности

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14:12 Отчего возникают проблемы с кожей — Комаровский назвал две главные причины

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13:09 Гришина рассказала, удалось ли решить вопрос нацменьшинств между Украиной и Венгрией

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11:16 Что будет, если Залужный уйдет с должности главкома ВСУ — ответил аналитик Попович

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Новость с видео

18:10 Кто пускает слухи об отставке Залужного — эфир Новини.LIVE

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17:23 Когда состоится встреча Орбана и Зеленского – Гришина рассказала детали

Text

16:10 "Вброс" об увольнении Залужного — есть ли признаки отставки главкома ВСУ

Text

15:15 В ВР создадут комиссию по вопросам функционирования Киева — депутат назвал ее обязанности

Text

14:12 Отчего возникают проблемы с кожей — Комаровский назвал две главные причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:09 Гришина рассказала, удалось ли решить вопрос нацменьшинств между Украиной и Венгрией

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11:16 Что будет, если Залужный уйдет с должности главкома ВСУ — ответил аналитик Попович

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10:20 Последствия победы Трампа на выборах в США и когда закончится операция в Газе – Грищенко в интервью

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09:56 Что означают проверки в ТЦК и как изменится мобилизация — интервью с Загородним

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Гостем студии Вечір. LIVE стал журналист, медиа-менеджер Евгений Киселев. Он расскажет об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, а также кто распускает об этом слухи.

Прямой эфир смотрите на YouTube-канале Новини.LIVE

Прямой эфир

Ведущая канала Новини.LIVE Юлия Литвиненко обсуждала вместе с гостем следующие темы: 

  • уход Валерия Залужного с поста Главнокомандующего ВСУ; 
  • возможные пути завершения войны в Украине; 
  • предстоящие выборы в Соединенных Штатах и России; 
  • текущую ситуацию в регионе Ближнего Востока.

Напомним, что 29 января по сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. Пока официального подтверждения этим данным нет.

Также мы сообщали, что Залужный на фоне слухов о своем увольнении опубликовал совместное фото с главой Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой. Украинцы в комментариях выражают признательность и поддержку генералу.

Добавим, в своем вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский не сказал ни слова об отставке Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного.

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