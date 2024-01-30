Кто пускает слухи об отставке Залужного — эфир Новини.LIVE

Гостем студии Вечір. LIVE стал журналист, медиа-менеджер Евгений Киселев. Он расскажет об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, а также кто распускает об этом слухи.
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Ведущая канала Новини.LIVE Юлия Литвиненко обсуждала вместе с гостем следующие темы:
- уход Валерия Залужного с поста Главнокомандующего ВСУ;
- возможные пути завершения войны в Украине;
- предстоящие выборы в Соединенных Штатах и России;
- текущую ситуацию в регионе Ближнего Востока.
Напомним, что 29 января по сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. Пока официального подтверждения этим данным нет.
Также мы сообщали, что Залужный на фоне слухов о своем увольнении опубликовал совместное фото с главой Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой. Украинцы в комментариях выражают признательность и поддержку генералу.
Добавим, в своем вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский не сказал ни слова об отставке Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного.