Кто пускает слухи об отставке Залужного — эфир Новини.LIVE

Гостем студии Вечір. LIVE стал журналист, медиа-менеджер Евгений Киселев. Он расскажет об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, а также кто распускает об этом слухи.

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Ведущая канала Новини.LIVE Юлия Литвиненко обсуждала вместе с гостем следующие темы:

уход Валерия Залужного с поста Главнокомандующего ВСУ;

возможные пути завершения войны в Украине;

предстоящие выборы в Соединенных Штатах и России;

текущую ситуацию в регионе Ближнего Востока.

Напомним, что 29 января по сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. Пока официального подтверждения этим данным нет.

Также мы сообщали, что Залужный на фоне слухов о своем увольнении опубликовал совместное фото с главой Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой. Украинцы в комментариях выражают признательность и поддержку генералу.

Добавим, в своем вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский не сказал ни слова об отставке Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного.