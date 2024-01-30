Хто пускає чутки про відставку Залужного — ефір Новини.LIVE

Гостем студії Вечір.LIVE став журналіст, медіаменеджер Євген Кисельов. Він розповість про відставку головкому ЗСУ Валерія Залужного, а також хтось розпускає про це чутки.
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Прямий ефір
Ведуча каналу Новини.LIVE Юлія Литвиненко обговорювала разом із гостем такі теми:
- звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ;
- можливі шляхи завершення війни в Україні;
- майбутні вибори у Сполучених Штатах та Росії;
- поточну ситуацію у регіоні Близького Сходу.
Нагадаємо, що 29 січня мережею почала поширюватися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Поки що офіційного підтвердження цим даним немає.
Також ми повідомляли, що Залужний на тлі чуток про своє звільнення опублікував спільне фото із головою Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою. Українці у коментарях висловлюють вдячність та підтримку генералу.
Додамо, у своєму вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський не сказав жодного слова про відставку Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного.