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Хто пускає чутки про відставку Залужного — ефір Новини.LIVE

30 січня 2024 р. 18:10

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Гостем студії Вечір.LIVE став журналіст, медіаменеджер Євген Кисельов. Він розповість про відставку головкому ЗСУ Валерія Залужного, а також хтось розпускає про це чутки.

Прямий ефір дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE

Прямий ефір

Ведуча каналу Новини.LIVE Юлія Литвиненко обговорювала разом із гостем такі теми:

  • звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ;
  • можливі шляхи завершення війни в Україні;
  • майбутні вибори у Сполучених Штатах та Росії;
  • поточну ситуацію у регіоні Близького Сходу.

Нагадаємо, що 29 січня мережею почала поширюватися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Поки що офіційного підтвердження цим даним немає.

Також ми повідомляли, що Залужний на тлі чуток про своє звільнення опублікував спільне фото із головою Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою. Українці у коментарях висловлюють вдячність та підтримку генералу.

Додамо, у своєму вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський не сказав жодного слова про відставку Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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