Какие последствия ракетных обстрелов РФ по Украине — утренний эфир Новини.LIVE

Страна-террорист РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине, премьер-министр Польши Дональд Туск посетил Киев, а Владимир Зеленский подал законопроект о "множественном гражданстве". Эти и другие темы обсуждают гости эфира Новини.LIVE вместе с ведущим Виталием Прудиусом.

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Последствия массированного ракетного удара по Украине

Утром, 23 января, гостями эфира стали:

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

эксперт по международной экономике Иван Усс;

эксперт по государственному управлению Роман Головин;

политтехнолог Руслан Рохов;

народный депутат Украины Олег Дунда;

спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук;

польский политолог Якуб Корейба.

Эксперты, в частности, обсуждают следующие темы:

Последствия и анализ массированного ракетного удара РФ по Украине.

Заседание Совбеза ООН — что означали слова Лаврова о готовности к переговорам?

Результаты визита Туска в Украину — каких изменений следует ожидать и завершатся ли забастовки польских перевозчиков?

Будущий визит Фицо в Украину – насколько важно провести эту встречу?

Законопроект Зеленского о "множественном гражданстве" — что подразумевается и каков его смысл?

Напомним, утром 23 января РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом, в частности, были Харьков и Киев.

По столице кафиры выпустили 20 ракет, Силы ПВО сбили все враждебные цели.