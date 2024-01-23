Какие последствия ракетных обстрелов РФ по Украине — утренний эфир Новини.LIVE

Страна-террорист РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине, премьер-министр Польши Дональд Туск посетил Киев, а Владимир Зеленский подал законопроект о "множественном гражданстве". Эти и другие темы обсуждают гости эфира Новини.LIVE вместе с ведущим Виталием Прудиусом.
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Последствия массированного ракетного удара по Украине
Утром, 23 января, гостями эфира стали:
- эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
- эксперт по международной экономике Иван Усс;
- эксперт по государственному управлению Роман Головин;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- народный депутат Украины Олег Дунда;
- спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук;
- польский политолог Якуб Корейба.
Эксперты, в частности, обсуждают следующие темы:
- Последствия и анализ массированного ракетного удара РФ по Украине.
- Заседание Совбеза ООН — что означали слова Лаврова о готовности к переговорам?
- Результаты визита Туска в Украину — каких изменений следует ожидать и завершатся ли забастовки польских перевозчиков?
- Будущий визит Фицо в Украину – насколько важно провести эту встречу?
- Законопроект Зеленского о "множественном гражданстве" — что подразумевается и каков его смысл?
Напомним, утром 23 января РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом, в частности, были Харьков и Киев.
По столице кафиры выпустили 20 ракет, Силы ПВО сбили все враждебные цели.