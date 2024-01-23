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Какие последствия ракетных обстрелов РФ по Украине — утренний эфир Новини.LIVE

23 января 2024 г. 8:12

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12:25 Кто находился на борту российского самолета ИЛ-76 — прямой эфир

23 января 2024
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19:30 Какая связь между сном и депрессией и зачем человеку коллаген — интервью с врачом Комаровским

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19:00 Суд арестовал Гринкевича, а хакеры оставили Путина без интернета — новости 23 января

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18:13 Как изменится "мирный план" Трампа в случае победы на выборах США — интервью с Кучухидзе

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12:30 Последствия ракетного удара РФ по Украине — последние новости 23 января

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11:27 Журналистка Новини.LIVE рассказала о последствиях обстрелов в Святошинском районе Киева

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18:35 Что значит визит Туска в Киев и удастся ли наладить отношения с Польшей — Загородний в эфире

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17:24 Покаются ли россияне за войну в Украине — журналист Новини.LIVE спросил у украинцев

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13:14 Когда закончится операция в Секторе Газа и что ждет Украину — интервью с Бродским

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12:25 Кто находился на борту российского самолета ИЛ-76 — прямой эфир

23 января 2024
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19:30 Какая связь между сном и депрессией и зачем человеку коллаген — интервью с врачом Комаровским

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19:00 Суд арестовал Гринкевича, а хакеры оставили Путина без интернета — новости 23 января

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18:13 Как изменится "мирный план" Трампа в случае победы на выборах США — интервью с Кучухидзе

Text

12:30 Последствия ракетного удара РФ по Украине — последние новости 23 января

Text

11:27 Журналистка Новини.LIVE рассказала о последствиях обстрелов в Святошинском районе Киева

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:12 Какие последствия ракетных обстрелов РФ по Украине — утренний эфир Новини.LIVE

22 января 2024
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18:35 Что значит визит Туска в Киев и удастся ли наладить отношения с Польшей — Загородний в эфире

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Кто находился на борту российского самолета ИЛ-76 — прямой эфир

24 января 2024 г. 12:25

Страна-террорист РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине, премьер-министр Польши Дональд Туск посетил Киев, а Владимир Зеленский подал законопроект о "множественном гражданстве". Эти и другие темы обсуждают гости эфира Новини.LIVE вместе с ведущим Виталием Прудиусом.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Последствия массированного ракетного удара по Украине

Утром, 23 января, гостями эфира стали:

  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • эксперт по международной экономике Иван Усс;
  • эксперт по государственному управлению Роман Головин;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • народный депутат Украины Олег Дунда;
  • спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук;
  • польский политолог Якуб Корейба.

Эксперты, в частности, обсуждают следующие темы:

  • Последствия и анализ массированного ракетного удара РФ по Украине.
  • Заседание Совбеза ООН — что означали слова Лаврова о готовности к переговорам?
  • Результаты визита Туска в Украину — каких изменений следует ожидать и завершатся ли забастовки польских перевозчиков?
  • Будущий визит Фицо в Украину – насколько важно провести эту встречу?
  • Законопроект Зеленского о "множественном гражданстве" — что подразумевается и каков его смысл?

Напомним, утром 23 января РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом, в частности, были Харьков и Киев.

По столице кафиры выпустили 20 ракет, Силы ПВО сбили все враждебные цели.

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11:27 Журналистка Новини.LIVE рассказала о последствиях обстрелов в Святошинском районе Киева

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08:12 Какие последствия ракетных обстрелов РФ по Украине — утренний эфир Новини.LIVE

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