Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Які наслідки ракетного обстрілу РФ по Україні — ранковий ефір Новини.LIVE arrow

Які наслідки ракетного обстрілу РФ по Україні — ранковий ефір Новини.LIVE

23 січня 2024 р. 08:12

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:24 Чи покаються росіяни за війну в Україні — журналіст Новини.LIVE запитав в українців

Text

13:14 Коли закінчиться операція у Секторі Гази та що чекає на Україну — інтерв'ю з Бродським

Text

12:25 Хто перебував на борту російського літака ІЛ-76 — прямий ефір

23 січня 2024
Text

19:30 Який зв'язок між сном та депресією і навіщо людині колаген — інтерв'ю з лікарем Комаровським

Text

19:00 Суд арештував Гринкевича, а хакери залишили Путіна без інтернету — новини 23 січня

Text

18:13 Як зміниться "мирний план" Трампа у випадку перемоги на виборах США — інтерв'ю з Кучухідзе

Text

12:30 Наслідки ракетного удару РФ по Україні — останні новини 23 січня

Text

11:27 Журналістка Новини.LIVE розповіла про наслідки обстрілу у Святошинському районі Києва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:12 Які наслідки ракетного обстрілу РФ по Україні — ранковий ефір Новини.LIVE

22 січня 2024
Text

18:35 Що означає візит Туска в Київ та чи вдасться налагодити відносини з Польщею — Загородній в ефірі

Text

17:24 Чи покаються росіяни за війну в Україні — журналіст Новини.LIVE запитав в українців

Text

13:14 Коли закінчиться операція у Секторі Гази та що чекає на Україну — інтерв'ю з Бродським

Text

12:25 Хто перебував на борту російського літака ІЛ-76 — прямий ефір

23 січня 2024
Text

19:30 Який зв'язок між сном та депресією і навіщо людині колаген — інтерв'ю з лікарем Комаровським

Text

19:00 Суд арештував Гринкевича, а хакери залишили Путіна без інтернету — новини 23 січня

Text

18:13 Як зміниться "мирний план" Трампа у випадку перемоги на виборах США — інтерв'ю з Кучухідзе

Text

12:30 Наслідки ракетного удару РФ по Україні — останні новини 23 січня

Text

11:27 Журналістка Новини.LIVE розповіла про наслідки обстрілу у Святошинському районі Києва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:12 Які наслідки ракетного обстрілу РФ по Україні — ранковий ефір Новини.LIVE

22 січня 2024
Text

18:35 Що означає візит Туска в Київ та чи вдасться налагодити відносини з Польщею — Загородній в ефірі

Популярні відео

Text

День цивільного пілота — Долінце про відновлення авіасполучень в Україні

07 грудня 2023 р. 08:00
Text

Наслідки ракетного удару РФ по Україні — останні новини 23 січня

23 січня 2024 р. 12:30
Text

Коли закінчиться операція у Секторі Гази та що чекає на Україну — інтерв'ю з Бродським

24 січня 2024 р. 13:14
Text

Який зв'язок між сном та депресією і навіщо людині колаген — інтерв'ю з лікарем Комаровським

23 січня 2024 р. 19:30
Text

Хто перебував на борту російського літака ІЛ-76 — прямий ефір

24 січня 2024 р. 12:25

Країна-терорист РФ завдала масованого ракетного удару по Україні, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Київ, а Володимир Зеленський подав законопроєкт про "множинне громадянство". Ці та інші теми обговорюють гості ефіру Новини.LIVE разом з ведучим Віталієм Прудиусом. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Наслідки масованого ракетного удару по Україні

Вранці, 23 січня, гостями ефіру стали:

  • експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • експерт з міжнародної економіки Іван Ус;
  • експерт з державного управління Роман Головін;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • народний депутат України Олег Дунда;
  • речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук;
  • польський політолог Якуб Корейба. 

Експерти, зокрема, обговорюють такі теми:

  • Наслідки та аналіз масованого ракетного удару РФ по Україні. 
  • Засідання Радбезу ООН — що означали слова Лаврова про готовність до перемовин?
  • Результати візиту Туска в України — на які зміни варто чекати та чи завершаться страйки польських перевізників?
  • Майбутній візит Фіцо в Україну — наскільки важливо провести цю зустріч?
  • Законопроєкт Зеленського про "множинне громадянство" — що мається на увазі та який його сенс?

Нагадаємо, зранку 23 січня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом, зокрема, були Харків та Київ

По столиці окупанти випустили 20 ракет, Сили ППО збили усі ворожі цілі.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

18:51 Апеляційна палата ВАКС залишила у силі заочний арешт сина Олега Гладковського

18:50 На мілководді Тузлівських лиманів зупинилися великі чаплі

18:41 Розвінчаний міф: російська армія протягом 700 днів великої війни

18:36 Найбільший банк Кіпру пішов з Росії, — Forbes

Новина з фото

18:23 У Харкові завершився розбір завалів на місці зруйнованої п'ятиповерхівки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:21 ВАКС заочно заарештував бізнес-партнера Коломойського

18:20 Справа одеського аеропорту — бізнесмену Кауфману продовжили строк обовʼязків

18:14 В Польщі підтримуватимуть біженців з України лише до вересня — в чому причина

Оновлено

18:05 В ГУР розповіли, чи справді на борту ІЛ-76 перебували полонені — офіційно

Новина з відео

17:59 Ляшко відповів, чи справді загрозливе для українців поширення нової хвороби X

Новина з відео

18:51 Апеляційна палата ВАКС залишила у силі заочний арешт сина Олега Гладковського

18:50 На мілководді Тузлівських лиманів зупинилися великі чаплі

18:41 Розвінчаний міф: російська армія протягом 700 днів великої війни

18:36 Найбільший банк Кіпру пішов з Росії, — Forbes

Новина з фото

18:23 У Харкові завершився розбір завалів на місці зруйнованої п'ятиповерхівки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:21 ВАКС заочно заарештував бізнес-партнера Коломойського

18:20 Справа одеського аеропорту — бізнесмену Кауфману продовжили строк обовʼязків

18:14 В Польщі підтримуватимуть біженців з України лише до вересня — в чому причина

Оновлено

18:05 В ГУР розповіли, чи справді на борту ІЛ-76 перебували полонені — офіційно

Новина з відео

17:59 Ляшко відповів, чи справді загрозливе для українців поширення нової хвороби X

18:41 Розвінчаний міф: російська армія протягом 700 днів великої війни

16:03 Падіння Іл-76 — що приховує Росія

Новина з фото

07:01 Ціни на зерно в Україні. Скільки коштує соя наприкінці січня

06:40 Ціни на брухт в Україні. Скільки коштує 1 кг чермету наприкінці січня

06:30 Американська блискавка: що відомо про унікальні літаки США, які хоче Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:00 Розкрадання гуманітарки в Чернігові — хто винен у зникненні 16 фур допомоги

00:30 18-й Рамштайн: про що домовилися західні партнери та Україна

23 січня 2024
Новина з фото

07:01 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь наприкінці січня

06:40 Ціна на дорогоцінні метали. Скільки коштує 1 г золота наприкінці січня

06:37 Чи продовжить Ізраїль допомагати українським біженцям та на яких умовах

Text

17:24 Чи покаються росіяни за війну в Україні — журналіст Новини.LIVE запитав в українців

Text

13:14 Коли закінчиться операція у Секторі Гази та що чекає на Україну — інтерв'ю з Бродським

Text

12:25 Хто перебував на борту російського літака ІЛ-76 — прямий ефір

23 січня 2024
Text

19:30 Який зв'язок між сном та депресією і навіщо людині колаген — інтерв'ю з лікарем Комаровським

Text

19:00 Суд арештував Гринкевича, а хакери залишили Путіна без інтернету — новини 23 січня

Text

18:13 Як зміниться "мирний план" Трампа у випадку перемоги на виборах США — інтерв'ю з Кучухідзе

Text

12:30 Наслідки ракетного удару РФ по Україні — останні новини 23 січня

Text

11:27 Журналістка Новини.LIVE розповіла про наслідки обстрілу у Святошинському районі Києва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:12 Які наслідки ракетного обстрілу РФ по Україні — ранковий ефір Новини.LIVE

22 січня 2024
Text

18:35 Що означає візит Туска в Київ та чи вдасться налагодити відносини з Польщею — Загородній в ефірі