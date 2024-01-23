Які наслідки ракетного обстрілу РФ по Україні — ранковий ефір Новини.LIVE

Країна-терорист РФ завдала масованого ракетного удару по Україні, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Київ, а Володимир Зеленський подав законопроєкт про "множинне громадянство". Ці та інші теми обговорюють гості ефіру Новини.LIVE разом з ведучим Віталієм Прудиусом.

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Наслідки масованого ракетного удару по Україні

Вранці, 23 січня, гостями ефіру стали:

експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

експерт з міжнародної економіки Іван Ус;

експерт з державного управління Роман Головін;

політтехнолог Руслан Рохов;

народний депутат України Олег Дунда;

речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук;

польський політолог Якуб Корейба.

Експерти, зокрема, обговорюють такі теми:

Наслідки та аналіз масованого ракетного удару РФ по Україні.

Засідання Радбезу ООН — що означали слова Лаврова про готовність до перемовин?

Результати візиту Туска в України — на які зміни варто чекати та чи завершаться страйки польських перевізників?

Майбутній візит Фіцо в Україну — наскільки важливо провести цю зустріч?

Законопроєкт Зеленського про "множинне громадянство" — що мається на увазі та який його сенс?

Нагадаємо, зранку 23 січня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом, зокрема, були Харків та Київ.

По столиці окупанти випустили 20 ракет, Сили ППО збили усі ворожі цілі.