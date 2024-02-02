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Дипломат сделал прогноз по войне в Украине на ближайшие два года

2 февраля 2024 г. 11:12

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В 2024 году получить победу Украине будет сложно. В частности, потому что в мире на сегодняшний день происходят разные политические процессы, из-за которых определенным образом смещается фокус внимания. Вероятно, даже миру не удастся избежать "великой войны".

Такое мнение высказал дипломат Руслан Осипенко ведущей Новини.LIVE Юлии Литвиненко.

Удастся ли одержать победу Украине в 2024 году

По словам Руслана Осипенко, победа зависит от многих факторов.

"В этом году одержать победу будет очень сложно. Потому что победа — это комплекс факторов. Это отлаженный тыл, отлаженная экономика, поддержка партнеров, единство внутри Украины, политическая стойкость и дух народа", — сказал дипломат.

На сегодняшний день, как отмечает Осипенко, есть определенные проблемы между военно-политическим руководством. Это, в частности, можно проследить по слухам о возможной отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Что касается иностранной помощи, то ее задерживают.

Также на победу влияют и политические аспекты в мире, в частности выборы в США.

"Я думаю, что 2024 год — это окно возможностей для нас будет закрываться. 2025 год будет еще сложнее, потому что мы не знаем, кто получит победу на выборах в США. Если изменится вектор и внешняя политика в Штатах, то вообще будет тяжело", — добавил эксперт.

К тому же Осипенко подчеркнул, что существует много факторов, указывающих на то, что "большой войны" не избежать.

"Посмотрите, зажгли Ближний Восток, пытались зажечь Латинскую Америку, совершили перевороты в Африке, пытались поджечь Балканы, сейчас пытаются расшатывать Корейский полуостров", — сказал Руслан Осипенко.

Напомним, в случае победы на выборах в Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп может начать новую экономическую атаку на Китай. Он обсуждает ввод импортных пошлин в размере 60% на китайские товары.

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