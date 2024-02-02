Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

У 2024 році отримати перемогу Україні буде складно. Зокрема, тому що у світі на сьогодні відбуваються різні політичні процеси, через які певним чином зміщується фокус уваги. Ймовірно, навіть світові не вдасться уникнути "великої війни".

Таку думку висловив дипломат Руслан Осипенко ведучій Новини.LIVE Юлії Литвиненко.

Чи вдасться здобути перемогу Україні у 2024 році

За словами Руслана Осипенка, перемога залежить від багатьох факторів.

"Цього року отримати перемогу буде дуже складно. Тому що перемога — це комплекс чинників. Це налагоджений тил, налагоджена економіка, підтримка партнерів, єдність всередині України, політична стійкість і дух народу", — сказав дипломат.

На сьогодні, як зазначає Осипенко, існують певні проблеми між військово-політичним керівництвом. Це, зокрема, можна простежити за чутками про можливу відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Що стосується іноземної допомоги, то її затримують.

Також на отримання перемоги впливають й політичні аспекти у світі, зокрема вибори у США.

"Я думаю, що 2024 рік — це вікно можливостей для нас буде зачинятися. 2025-й буде ще складніший, тому що ми не знаємо, хто отримає перемогу на виборах у США. Якщо зміниться вектор і зовнішня політика у Штатах, то взагалі буде важко", — додав експерт.

До того ж Осипенко наголосив, що існує багато факторів, які вказують на те, що "великої війни" не уникнути.

"Подивіться, запалили Близький Схід, намагалися запалити Латинську Америку, зробили перевороти в Африці, намагалися підпалити Балкани, зараз намагаються розхитувати Корейський півострів", — сказав Руслан Осипенко.

Нагадаємо, у разі перемоги на виборах у Сполучених Штатах Америки Дональд Трамп може почати нову економічну атаку на Китай. Він обговорює запровадження імпортних мит у розмірі 60% на китайські товари.