Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки arrow

Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

02 лютого 2024 р. 11:12

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:12 Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

Text

10:41 Як бійці ГУР знищили російський катер "Івановєц" — вражаючі кадри

Text

09:43 ЄС ухвалив довгострокове фінансування України — останні новини за 1 лютого

Text

08:02 Верховна Рада проти мобілізації та 50 млрд євро від ЄС — ефір Ранок.LIVE

1 лютого 2024
Text

22:18 Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США

Text

19:00Погодження 50 млрд євро від ЄС та розвиток оборонного комплексу України — ефір Новини.LIVE

Text

17:44 Комаровський назвав причини здуття живота і пояснив, як цьому запобігти

Text

16:30 Чи підтримають люди Залужного, якщо він піде у політику — опитування

Text

15:48 У Вашингтоні виступили діти-свідки воєнних злочинів РФ, — Кулеба

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:15 Чи можна запастися вітамінами "наперед" — пояснив лікар Комаровський

Text

11:12 Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

Text

10:41 Як бійці ГУР знищили російський катер "Івановєц" — вражаючі кадри

Text

09:43 ЄС ухвалив довгострокове фінансування України — останні новини за 1 лютого

Text

08:02 Верховна Рада проти мобілізації та 50 млрд євро від ЄС — ефір Ранок.LIVE

1 лютого 2024
Text

22:18 Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США

Text

19:00 Погодження 50 млрд євро від ЄС та розвиток оборонного комплексу України — ефір Новини.LIVE

Text

17:44 Комаровський назвав причини здуття живота і пояснив, як цьому запобігти

Text

16:30 Чи підтримають люди Залужного, якщо він піде у політику — опитування

Text

15:48 У Вашингтоні виступили діти-свідки воєнних злочинів РФ, — Кулеба

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:15 Чи можна запастися вітамінами "наперед" — пояснив лікар Комаровський

Популярні відео

Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

Новий закон про мобілізацію — чи дійсно ТЦК блокуватимуть рахунки ухилянтів

31 січня 2024 р. 17:07
Text

У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях

29 січня 2024 р. 18:50
Text

Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42

У 2024 році отримати перемогу Україні буде складно. Зокрема, тому що у світі на сьогодні відбуваються різні політичні процеси, через які певним чином зміщується фокус уваги. Ймовірно, навіть світові не вдасться уникнути "великої війни". 

Таку думку висловив дипломат Руслан Осипенко ведучій Новини.LIVE Юлії Литвиненко. 

Чи вдасться здобути перемогу Україні у 2024 році

За словами Руслана Осипенка, перемога залежить від багатьох факторів. 

"Цього року отримати перемогу буде дуже складно. Тому що перемога — це комплекс чинників. Це налагоджений тил, налагоджена економіка, підтримка партнерів, єдність всередині України, політична стійкість і дух народу", — сказав дипломат. 

На сьогодні, як зазначає Осипенко, існують певні проблеми між військово-політичним керівництвом. Це, зокрема, можна простежити за чутками про можливу відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Що стосується іноземної допомоги, то її затримують.

Також на отримання перемоги впливають й політичні аспекти у світі, зокрема вибори у США.  

"Я думаю, що 2024 рік — це вікно можливостей для нас буде зачинятися. 2025-й буде ще складніший, тому що ми не знаємо, хто отримає перемогу на виборах у США. Якщо зміниться вектор і зовнішня політика у Штатах, то взагалі буде важко", — додав експерт. 

До того ж Осипенко наголосив, що існує багато факторів, які вказують на те, що "великої війни" не уникнути. 

"Подивіться, запалили Близький Схід, намагалися запалити Латинську Америку, зробили перевороти в Африці, намагалися підпалити Балкани, зараз намагаються розхитувати Корейський півострів", — сказав Руслан Осипенко. 

Нагадаємо, у разі перемоги на виборах у Сполучених Штатах Америки Дональд Трамп може почати нову економічну атаку на Китай. Він обговорює запровадження імпортних мит у розмірі 60% на китайські товари.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:33 Зеленський поділився вражаючими світлинами українських захисників

11:30 На Миколаївщині затримали бойовика, який "здавав" українців росіянам

11:27 Модрич завершує кар'єру — стала відома дата

11:17 Приріст до 1 тис. доларів — де в Україні дорожчає нерухомість

11:13 Росіяни завдали нових ударів по Харківщині — знищені будинки та агропідприємство

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:12 Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

11:08 Відключення світла за борги — як відновити послугу та скільки це коштує

11:00 Ворог завів більшість кораблів до пунктів базування — причини

10:46 В низці областей повітряна тривога — загроза застосування авіаційних засобів ураження

10:45 Арсенал хоче оформити трансфер скандальної зірки Манчестер Юнайтед

11:33 Зеленський поділився вражаючими світлинами українських захисників

11:30 На Миколаївщині затримали бойовика, який "здавав" українців росіянам

11:27 Модрич завершує кар'єру — стала відома дата

11:17 Приріст до 1 тис. доларів — де в Україні дорожчає нерухомість

11:13 Росіяни завдали нових ударів по Харківщині — знищені будинки та агропідприємство

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:08 Відключення світла за борги — як відновити послугу та скільки це коштує

11:00 Ворог завів більшість кораблів до пунктів базування — причини

10:46 В низці областей повітряна тривога — загроза застосування авіаційних засобів ураження

10:45 Арсенал хоче оформити трансфер скандальної зірки Манчестер Юнайтед

10:30 Черги на кордоні — як у пʼятницю з Одеси виїхати до Молдови та Румунії

Новина з відео

08:07 У новому законопроєкті про мобілізацію багато позитивних моментів — одеський юрист

06:30 Безпекові вимоги РФ — від чого Путін уже відмовився за два роки війни

Новина з відео

06:01 Дев’ять років без Кузьми Скрябіна — яким був улюбленець українців

1 лютого 2024

22:26 Кошти від продажу ФК "Челсі" Абрамовичем вже 2 роки не можуть потрапити з Британії в Україну

Новина з фото

21:04 ЄС ухвалив 50 мільярдів євро допомоги Україні — головні підсумки самміту в Брюсселі

06:30 Корейський варіант для України — наскільки він є реальним

06:05 Чому українські біженці масово переїздять у Німеччину — які умови у 2024 році

31 січня 2024
Новина з відео

07:40 Як підняти економіку України — поради одеситів

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів наприкінці січня

06:30 ППО, танки і артилерія — яку зброю Греція може передати Україні

Text

11:12 Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

Text

10:41 Як бійці ГУР знищили російський катер "Івановєц" — вражаючі кадри

Text

09:43 ЄС ухвалив довгострокове фінансування України — останні новини за 1 лютого

Text

08:02 Верховна Рада проти мобілізації та 50 млрд євро від ЄС — ефір Ранок.LIVE

1 лютого 2024
Text

22:18 Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США

Text

19:00 Погодження 50 млрд євро від ЄС та розвиток оборонного комплексу України — ефір Новини.LIVE

Text

17:44 Комаровський назвав причини здуття живота і пояснив, як цьому запобігти

Text

16:30 Чи підтримають люди Залужного, якщо він піде у політику — опитування

Text

15:48 У Вашингтоні виступили діти-свідки воєнних злочинів РФ, — Кулеба

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:15 Чи можна запастися вітамінами "наперед" — пояснив лікар Комаровський