Слухи об отставке Залужного и что будет с мобилизацией — эфир Ранок.LIVE

В сети вчера, 29 января, появилась информация о том, что якобы Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили. Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE.
Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.
О чем эфир
В частности, об "увольнении" Залужного сообщил журналист Роман Цымбалюк и отметил, что в ВСУ вроде бы появился новый главнокомандующий.
"У нас новый главнокомандующий. Президент Украины назначал вместо Валерия Залужного Кирилла Буданова", — написал он.
В то же время в эфире обсудят рассмотрение законопроекта об изменениях в мобилизации. В частности, в доработанном документе могут появиться пункты о мобилизации людей с инвалидностью третьей группы и предоставлении дополнительных полномочий ТЦК.
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- военный аналитик Денис Попович;
- политолог Игорь Рейтерович;
- юрист-международник и доцент кафедры международного права КНУ Роман Еделев;
- народный депутат Украины Юлия Гришина;
- политолог Ростислав Балабан;
- военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Недзельский.
Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал совместное фото с главой Генерального штаба Сергеем Шапталой. Украинцы в комментариях выражают признательность и поддержку генералу.
Также мы писали, что украинцы в шутливом стиле отреагировали на слухи об уходе с должности Залужного.