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Чутки про відставку Залужного та що буде з мобілізацією — ефір Ранок.LIVE

30 січня 2024 р. 08:27

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08:27 Чутки про відставку Залужного та що буде з мобілізацією — ефір Ранок.LIVE

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08:27 Чутки про відставку Залужного та що буде з мобілізацією — ефір Ранок.LIVE

29 січня 2024
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18:50 У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях

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18:25 Чи арештують Путіна та коли буде нова зброя від США — інтерв'ю з Осипенком

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17:50 Територіальні претензії — що означають заяви Угорщини та Румунії про поділ України

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17:12 У 3 ОШБр розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

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16:15 Туманна перспектива — Аліна Михайлова пояснила ймовірність для України вийти на кордони 1991 року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:07 Ситуація на кордоні — Демченко розповів про наявність черг та блокування руху вантажівок

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13:44 Воювати будуть всі — Аліна Михайлова жорстко висловилася про мобілізацію

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У мережі вчора, 29 січня, з'явилася інформація про те, що нібито Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили. Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням.

Про що ефір

Зокрема, про "звільнення" Залужного повідомив журналіст Роман Цимбалюк та зазначив, що в ЗСУ начебто з'явився новий головнокомандувач.

"У нас новий головнокомандувач. Президент України призначав замість Валерія Залужного Кирила Буданова", — написав він.

Водночас в ефірі обговорять розгляд законопроєкту про зміни до мобілізації. Зокрема, в допрацьованому документі можуть з'явитися пункти про мобілізацію людей з інвалідністю третьої групи та надання додаткових повноважень ТЦК.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • військовий аналітик Денис Попович;
  • політолог Ігор Рейтерович;
  • юрист-міжнародник та доцент кафедри міжнародного права КНУ Роман Єделєв;
  • народний депутат України Юлія Гришина;
  • політолог Ростислав Балабан;
  • військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Недзельський.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав спільне фото з очільником Генерального штабу Сергієм Шапталою. Українці в коментарях висловлюють вдячність та підтримку генералу.

Також ми писали, що українці в жартівливому стилі відреагували на чутки про звільнення з посади Залужного. 

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08:23 Учетверо дорожче — в Україні зростають ціни на один з найдоступніших продуктів

08:10 РФ вночі атакувала Україну безпілотниками — скільки цілей вдалося збити

08:01 Як РФ налаштовує Європу проти України — пояснення ISW

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:48 По 500 грн щомісяця — кому з українців компенсують вартість комуналки

07:46 Вперше в історії — компанія Ілона Маска вживила чіп у мозок людини

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18:50 У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях

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18:25 Чи арештують Путіна та коли буде нова зброя від США — інтерв'ю з Осипенком

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17:50 Територіальні претензії — що означають заяви Угорщини та Румунії про поділ України

Text

17:12 У 3 ОШБр розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

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16:15 Туманна перспектива — Аліна Михайлова пояснила ймовірність для України вийти на кордони 1991 року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:37 Україна вшановує 106-річницю бою під Крутами — що про визначну битву знають кияни

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15:07 Ситуація на кордоні — Демченко розповів про наявність черг та блокування руху вантажівок

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