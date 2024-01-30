Чутки про відставку Залужного та що буде з мобілізацією — ефір Ранок.LIVE

У мережі вчора, 29 січня, з'явилася інформація про те, що нібито Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили. Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням.

Про що ефір

Зокрема, про "звільнення" Залужного повідомив журналіст Роман Цимбалюк та зазначив, що в ЗСУ начебто з'явився новий головнокомандувач.

"У нас новий головнокомандувач. Президент України призначав замість Валерія Залужного Кирила Буданова", — написав він.

Водночас в ефірі обговорять розгляд законопроєкту про зміни до мобілізації. Зокрема, в допрацьованому документі можуть з'явитися пункти про мобілізацію людей з інвалідністю третьої групи та надання додаткових повноважень ТЦК.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

військовий аналітик Денис Попович;

політолог Ігор Рейтерович;

юрист-міжнародник та доцент кафедри міжнародного права КНУ Роман Єделєв;

народний депутат України Юлія Гришина;

політолог Ростислав Балабан;

військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Недзельський.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав спільне фото з очільником Генерального штабу Сергієм Шапталою. Українці в коментарях висловлюють вдячність та підтримку генералу.

Також ми писали, що українці в жартівливому стилі відреагували на чутки про звільнення з посади Залужного.