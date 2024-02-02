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Будет окно возможностей — Дикий рассказал, при каких условиях ВСУ начнут новое контрнаступление

2 февраля 2024 г. 12:03

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19:00 Согласование 50 млрд евро от ЕС и развитие оборонного комплекса Украины — эфир Новини.LIVE

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По состоянию на сегодняшний день соотношение потерь в Авдеевке Донецкой области составляет 1:12. В ходе своего зимнего наступления российские оккупанты существенно исчерпают свои силы, в связи с чем весной откроется "окно возможностей" для ВСУ.

Такое мнение высказал военный аналитик Евгений Дикий ведущим Дине Бернацкой и Виталию Прудиусу в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Начнут ли ВСУ новое контрнаступление весной

"У россиян наступательного потенциала только до весны. Они реально исчерпываются во время зимнего наступления. Например, в Авдеевке соотношение потерь 1:12. А дальше для нас открывается окно возможностей", — сказал Дикий.

Аналитик добавил, что россияне действительно очень исчерпали свои силы в 2023 году и не уверены, что смогут выдержать еще один такой год. В связи с этим весной у ВСУ есть возможность дать отпор врагу. Впрочем, смогут ли бойцы "заскочить в это окно возможностей", зависит от следующих факторов:

  • Мобилизация и наличие сил для наступления.
  • Поставка военной помощи, в частности снарядов, от иностранных партнеров, которую сейчас решают в Конгрессе США.

"Если, к сожалению, преодолеть Трампа не удастся, тогда ни о каком наступлении речи не будет. Тогда закапываемся в глухую оборону. А если трампистов преодолеют, тогда дальше только вопросы к нам с вами: выставим ли мы достаточное количество бойцов", — добавил Дикий.

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что наступление российских оккупантов завершится ближе к весне этого года. По его словам, оно длится уже 2,5 месяца.

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