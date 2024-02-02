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Буде вікно можливостей — Дикий розповів, за яких умов ЗСУ розпочнуть новий контрнаступ

02 лютого 2024 р. 12:03

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19:00 Погодження 50 млрд євро від ЄС та розвиток оборонного комплексу України — ефір Новини.LIVE

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Станом на сьогодні співвідношення втрат в Авдіївці на Донеччині становить 1:12. Під час свого зимового наступу російські окупанти суттєво вичерпають свої сили, через що навесні відкриється "вікно можливостей" для ЗСУ. 

Таку думку висловив військовий аналітик Євген Дикий ведучим Діні Бернацькій та Віталію Прудиусу в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чи розпочнуть ЗСУ новий контрнаступ навесні

"У росіян наступального потенціалу тільки до весни. Вони реально дуже вичерпуються під час зимового наступу. Наприклад, в Авдіївці співвідношення втрат 1:12. А далі для нас відкривається вікно можливостей", — сказав Дикий. 

Аналітик додав, що росіяни дійсно дуже вичерпали свої сили у 2023-му і не впевнені, що зможуть витримати ще один такий рік. Через це навесні в ЗСУ є можливість дати відсіч ворогу. Втім, чи зможуть бійці "заскочити в це вікно можливостей", залежить від таких факторів:

  • Мобілізація та наявність сил для наступу. 
  • Постачання військової допомоги, зокрема снарядів, від іноземних партнерів, що наразі вирішують у Конгресі США. 

"Якщо, на жаль, подолати Трампа не вдасться, тоді ні про який наступ мови не буде. Тоді закопуємося в глуху оборону. А якщо трампістів подолають, тоді далі тільки питання до нас із вами: чи виставимо ми достатню кількість бійців", — додав Дикий. 

Нагадаємо, очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що наступ російських окупантів завершиться ближче до весни цього року. За його словами, він триває вже 2,5 місяця.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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22:18 Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США

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